La Juventus rallenta al Bentegodi: 1-1 con il Verona
Conceicao illude i bianconeri, Orban pareggia dal dischetto: annullato un gol a Serdar nella ripresa
Dopo tre successi di fila, la Juventus di Igor Tudor inciampa al Bentegodi e non va oltre l’1-1 contro un Hellas Verona combattivo.
I bianconeri, reduci dalle fatiche europee, passano in vantaggio al 19’ con il sinistro di Conceicao, al primo centro della sua nuova esperienza juventina. Ma al 41’ arriva la doccia fredda: un tocco di mano di Joao Mario in area, rilevato dal Var, porta al rigore trasformato da Orban.
Nella ripresa la gara si accende: Vlahovic impegna Montipò, Orban sfiora il bis, poi al 67’ Serdar trova il 2-1 ma la tecnologia lo cancella per fuorigioco. Nel finale Tudor getta nella mischia tutte le punte, ma la Juve non riesce a sfondare.
Il pari lascia la squadra torinese a quota 10 punti, mentre l’Hellas conquista un risultato prezioso e resta imbattuto in casa. Lunedì il Napoli, ospitando il Pisa al Maradona, avrà la chance di issarsi da solo in vetta alla classifica.