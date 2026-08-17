Calciomercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Jhon Lucumi dal Bologna: cifre, bonus e dettagli del contratto

Il centrale colombiano si trasferisce a Torino per 19,5 milioni di euro più oneri accessori e bonus legati a obiettivi sportivi. Accordo fino al 30 giugno 2030.

Nuovo innesto per il reparto arretrato della Juventus, che ha definito l’acquisizione a titolo definitivo di Jhon Lucumi. Il difensore colombiano saluta il Bologna per iniziare la sua nuova avventura con la casacca bianconera, con la società torinese che ha comunicato nei dettagli la struttura economica dell’affare e la durata del legame contrattuale.

I dettagli economici e la firma fino al 2030

L’operazione è stata formalizzata secondo i termini resi noti dalla società piemontese nella nota ufficiale: l’acquisto avviene “a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”. Dal punto di vista contrattuale, il calciatore ha sottoscritto un accordo pluriennale che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2030.

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Il percorso di quattro stagioni al Bologna e l’esordio in Champions

Arrivato in Italia nel 2022, il centrale sudamericano chiude la sua parentesi con i felsinei dopo quattro annate vissute da protagonista, durante le quali ha totalizzato 152 presenze complessive in maglia rossoblù. Nel corso della sua esperienza emiliana, Lucumi ha avuto modo di debuttare anche sul palcoscenico della Champions League, competizione in cui ha siglato una delle due reti messe a segno con il club felsineo prima del definitivo passaggio al club bianconero.