Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha annunciato in conferenza stampa che Francisco Conceicao è in dubbio per la sfida con l’Atalanta.

Juventus-Atalanta si giocherà domani dalle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. L’avvicinamento alla partita ha permesso a Igor Tudor si recuperare la forma dei propri giocatori, preparare una formazione anti Dea e valutare tutti gli aspetti in vista di tre partite ravvicinate.

La settimana è stata però anche caratterizzata da vari problemi fisici accusati da Francisco Conceicao.

Juve, Tudor annuncia su Conceicao: le sue parole in conferenza

Igor Tudor ha confermato i vari problemi fisici che ha subito l’esterno offensivo portoghese durante la settimana di avvicinamento alla sfida contro l’Atalanta.

“Francisco ha avuto qualche problemino e ha giocato 70′ con pochi allenamenti. Ha avuto qualche acciacco dopo la partita e vedremo domani”.

Il portoghese, dunque, è in dubbio, e il ballottaggio sarà presente probabilmente fino all’ultim’ora, quando sarà necessario ufficializzare l’11 di partenza dei bianconeri. Scalpita Edon Zhegrova, in ripresa e che si candida per un ruolo da titolare accanto a Yildiz.