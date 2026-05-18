Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Sport in TV

Sport in tv 18 maggio: Sonego a Ginevra, Roland Garros qualificazioni e Sportface su Prime Video

Franz Monaco
-
Sport in tv Sportface 18 maggio

Lunedì con il tennis protagonista: Sonego apre la settimana sul centrale di Ginevra non prima delle 19:00, mentre prendono il via le qualificazioni del Roland Garros. Basket NBA nella notte con gara-7 dei playoff e doppio appuntamento in Serie A. Sportface su Amazon Prime Video con i Daily Highlights del Giro d’Italia.

Lunedì 18 maggio apre una settimana densa di tennis con i tornei su terra rossa che scaldano i motori in vista del Roland Garros. Lorenzo Sonego è il principale atteso di giornata sul centrale di Ginevra, dove scenderà in campo non prima delle ore 19:00.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sportface su Amazon Prime Video

  • 08:31 – Inside
  • 09:27 – Shakerati
  • 10:08 – Arigatoni
  • 11:21 – Old But Gold
  • 12:05 – Furious – La storia di Andrew Howe
  • 12:21 – Cinque Cerchi
  • 12:37 – Sport is My Life – Assoluti Indoor
  • 13:06 – All Around – International
  • 13:20 – King Carl – Howe meets Lewis
  • 13:29 – Giro d’Italia – Daily Highlights
  • 13:46 – Giro Express
  • 18:06 – Battiti Winter
  • 19:09 – All Around – International
  • 19:23 – Furious – La storia di Andrew Howe
  • 19:39 – Scienza dello Sport
  • 20:17 – Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli
  • 23:04 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare
  • 23:21 – Arigatoni

Tennis

  • 10:00 – Roland Garros, primo turno qualificazioni – Streaming su Discovery+ e HBO Max
  • 10:30 – ATP Ginevra, primo turno: Brancaccio vs Wawrinka (4° match, non prima delle 18:00); a seguire Sonego vs Butvilas – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
  • 10:30 – WTA Strasburgo, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
  • 12:00 – WTA Rabat, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
  • 12:00 – ATP Amburgo, primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

Basket NBA

  • 02:00 – Playoff, gara-7 semifinali di Conference: Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers – Streaming su Amazon Prime Video
  • 02:30 – Playoff, gara-1 finali di Conference: Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW (martedì 19 maggio)

Basket Serie A

  • 20:00 – Quarti di finale playoff, gara-2: Brescia vs Trieste – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; streaming su CieloTV, LBA TV, SkyGo e NOW
  • 20:45 – Quarti di finale playoff, gara-2: Olimpia Milano vs Reggio Emilia – Streaming su LBA TV

Hockey su ghiaccio

  • 16:20 – Mondiali: Canada-Danimarca e Finlandia-Stati Uniti – Streaming su Sporteurope.tv
  • 20:20 – Mondiali: Germania-Svizzera e Svezia-Cechia – Streaming su Sporteurope.tv

Vela

  • 12:00 – Europei iQFoil, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

Calcio

  • 21:00 – Premier League: Arsenal vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW

Change privacy settings
×