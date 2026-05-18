Sport in tv 18 maggio: Sonego a Ginevra, Roland Garros qualificazioni e Sportface su Prime Video

Lunedì con il tennis protagonista: Sonego apre la settimana sul centrale di Ginevra non prima delle 19:00, mentre prendono il via le qualificazioni del Roland Garros. Basket NBA nella notte con gara-7 dei playoff e doppio appuntamento in Serie A. Sportface su Amazon Prime Video con i Daily Highlights del Giro d’Italia.

Lunedì 18 maggio apre una settimana densa di tennis con i tornei su terra rossa che scaldano i motori in vista del Roland Garros. Lorenzo Sonego è il principale atteso di giornata sul centrale di Ginevra, dove scenderà in campo non prima delle ore 19:00.

Sportface su Amazon Prime Video

08:31 – Inside

– Inside 09:27 – Shakerati

– Shakerati 10:08 – Arigatoni

– Arigatoni 11:21 – Old But Gold

– Old But Gold 12:05 – Furious – La storia di Andrew Howe

– Furious – La storia di Andrew Howe 12:21 – Cinque Cerchi

– Cinque Cerchi 12:37 – Sport is My Life – Assoluti Indoor

– Sport is My Life – Assoluti Indoor 13:06 – All Around – International

– All Around – International 13:20 – King Carl – Howe meets Lewis

– King Carl – Howe meets Lewis 13:29 – Giro d’Italia – Daily Highlights

– Giro d’Italia – Daily Highlights 13:46 – Giro Express

– Giro Express 18:06 – Battiti Winter

– Battiti Winter 19:09 – All Around – International

– All Around – International 19:23 – Furious – La storia di Andrew Howe

– Furious – La storia di Andrew Howe 19:39 – Scienza dello Sport

– Scienza dello Sport 20:17 – Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli

– Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli 23:04 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare

– 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare 23:21 – Arigatoni

Tennis

10:00 – Roland Garros, primo turno qualificazioni – Streaming su Discovery+ e HBO Max

– Roland Garros, primo turno qualificazioni – Streaming su Discovery+ e HBO Max 10:30 – ATP Ginevra, primo turno: Brancaccio vs Wawrinka (4° match, non prima delle 18:00); a seguire Sonego vs Butvilas – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

– WTA Strasburgo, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW

– WTA Rabat, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW

– ATP Amburgo, primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

Basket NBA

02:00 – Playoff, gara-7 semifinali di Conference: Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers – Streaming su Amazon Prime Video

– Playoff, gara-1 finali di Conference: Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW (martedì 19 maggio)

Basket Serie A

20:00 – Quarti di finale playoff, gara-2: Brescia vs Trieste – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; streaming su CieloTV, LBA TV, SkyGo e NOW

– Quarti di finale playoff, gara-2: Olimpia Milano vs Reggio Emilia – Streaming su LBA TV

Hockey su ghiaccio

16:20 – Mondiali: Canada-Danimarca e Finlandia-Stati Uniti – Streaming su Sporteurope.tv

– Mondiali: Germania-Svizzera e Svezia-Cechia – Streaming su Sporteurope.tv

Vela

12:00 – Europei iQFoil, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

Calcio