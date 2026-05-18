Sport in tv 18 maggio: Sonego a Ginevra, Roland Garros qualificazioni e Sportface su Prime Video

Lunedì 18 maggio apre una settimana densa di tennis con i tornei su terra rossa che scaldano i motori in vista del Roland Garros. Lorenzo Sonego è il principale atteso di giornata sul centrale di Ginevra, dove scenderà in campo non prima delle ore 19:00.
Sportface su Amazon Prime Video
- 08:31 – Inside
- 09:27 – Shakerati
- 10:08 – Arigatoni
- 11:21 – Old But Gold
- 12:05 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 12:21 – Cinque Cerchi
- 12:37 – Sport is My Life – Assoluti Indoor
- 13:06 – All Around – International
- 13:20 – King Carl – Howe meets Lewis
- 13:29 – Giro d’Italia – Daily Highlights
- 13:46 – Giro Express
- 18:06 – Battiti Winter
- 19:09 – All Around – International
- 19:23 – Furious – La storia di Andrew Howe
- 19:39 – Scienza dello Sport
- 20:17 – Titolo Italiano Superleggeri 2025 – Edoardo D’Addazio vs Mauro Loli
- 23:04 – 30-40 L’istante in cui tutto può cambiare
- 23:21 – Arigatoni
Tennis
- 10:00 – Roland Garros, primo turno qualificazioni – Streaming su Discovery+ e HBO Max
- 10:30 – ATP Ginevra, primo turno: Brancaccio vs Wawrinka (4° match, non prima delle 18:00); a seguire Sonego vs Butvilas – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
- 10:30 – WTA Strasburgo, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
- 12:00 – WTA Rabat, primo turno – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW
- 12:00 – ATP Amburgo, primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20:55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV
Basket NBA
- 02:00 – Playoff, gara-7 semifinali di Conference: Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers – Streaming su Amazon Prime Video
- 02:30 – Playoff, gara-1 finali di Conference: Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket; streaming su SkyGo e NOW (martedì 19 maggio)
Basket Serie A
- 20:00 – Quarti di finale playoff, gara-2: Brescia vs Trieste – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket; streaming su CieloTV, LBA TV, SkyGo e NOW
- 20:45 – Quarti di finale playoff, gara-2: Olimpia Milano vs Reggio Emilia – Streaming su LBA TV
Hockey su ghiaccio
- 16:20 – Mondiali: Canada-Danimarca e Finlandia-Stati Uniti – Streaming su Sporteurope.tv
- 20:20 – Mondiali: Germania-Svizzera e Svezia-Cechia – Streaming su Sporteurope.tv
Vela
- 12:00 – Europei iQFoil, prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming
Calcio
- 21:00 – Premier League: Arsenal vs Burnley – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; streaming su SkyGo e NOW