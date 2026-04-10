Juventus, Luciano Spalletti rinnova fino al 2028

Il tecnico bianconero prolunga il contratto di altri due anni. L’annuncio direttamente alla squadra: applausi e abbraccio di capitan Locatelli.

Rinnovo fino al 2028 per Spalletti

Juventus e Luciano Spalletti insieme fino al 2028. Il club bianconero ha annunciato il prolungamento del contratto attraverso i propri canali social, pubblicando il video in cui l’allenatore comunica personalmente la notizia alla squadra.

“I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 – si inizia da qui”, il messaggio scelto dalla società per accompagnare il filmato del tecnico davanti ai giocatori.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il discorso del tecnico alla squadra

“Sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un modo per conoscerci, io ho accettato senza nessuna esitazione perchè volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e cosa foste voi, perchè ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva l’idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. Era facile immaginarsi la grandezza e l’idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello di ragazzi uniti come voi, forti e vogliosi di restare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vi vedo, io vedo la Juve, quindi ho ritenuto più importante dire per primi a voi che abbiamo deciso di rinnovare il contratto per altri due anni”.

Il tecnico ha poi sottolineato le sfide che attendono la squadra: “Naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare e sono convinto che insieme a voi diventeranno belle sfide perchè le affronteremo con la disponibilità e la forza che avete sempre messo”.

Applausi della squadra e obiettivi futuri

Spalletti ha ribadito il peso della responsabilità legata alla storia del club: “E’ chiaro che c’è la responsabilità della grandezza del club, dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei club più belli e più grandi a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e… oltre la fine”.

Al termine del discorso, l’allenatore ha ricevuto l’applauso dei giocatori e l’abbraccio del capitano Manuel Locatelli, simbolo della fiducia del gruppo nei confronti della guida tecnica.