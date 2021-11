Juventus, caso plusvalenze: si indaga sullo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona

by Antonio Sepe

Miralem Pjanic - Foto Antonio Fraioli

Ore delicate in casa Juventus, dove l’ambiente è stato travolta dalla notizia dell’indagine della procura di Torino relativa alle plusvalenze gonfiate. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport‘, tra le operazioni sospette spicca lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona. Nella trattativa vennero coinvolti anche i giovani Pereira Da Silva e Marques, entrambi valutati circa 8 milioni a testa. Gli investigatori, inoltre, hanno messo nel mirino una serie di affari con il Genoa. L’ultimo riguardo il passaggio di Rovella in bianconero per 18 milioni di euro, stessa cifra dei cartellini di Portanova e Petrelli (10+8), approdati in Liguria.