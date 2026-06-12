Juventus, Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato: Comolli lascia il club

Il consiglio di amministrazione bianconero ha ufficializzato la nomina dell’ex dirigente del Sassuolo come nuovo amministratore delegato e direttore generale. Contestualmente si chiude l’esperienza di Damien Comolli, che ha rassegnato le dimissioni.

Cambio ai vertici della Juventus. Il consiglio di amministrazione della società bianconera ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. L’ex dirigente del Sassuolo prende il posto di Damien Comolli, che lascia la Juventus di comune accordo con la società.

Carnevali: “Orgoglioso e onorato di entrare nella Juventus”

Per Carnevali si apre una nuova esperienza professionale in uno dei club più titolati del calcio italiano. Il nuovo amministratore delegato ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto.

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“Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi”.

Carnevali ha poi aggiunto: “Insieme a tutte le componenti della Società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri”.

Le dimissioni di Damien Comolli

Contestualmente all’arrivo di Carnevali, Damien Comolli ha annunciato la conclusione della sua esperienza alla guida operativa della Juventus. Il dirigente francese lascia il ruolo di chief executive officer a un anno dal suo approdo in bianconero.

“Ho deciso di lasciare il mio incarico di chief executive officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l’opportunità di lavorare per questo prestigioso club”.

Nel suo messaggio di saluto, Comolli ha voluto ringraziare anche collaboratori e tifosi: “Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo club un luogo davvero unico e speciale”.

Il saluto della Juventus

Anche la società ha voluto salutare ufficialmente il dirigente uscente attraverso una nota.

“Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro”.