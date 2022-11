Juventus, Allegri docente universitario: terrà un seminario su ‘comunicazione vittorie e sconfitte’

Nuova avventura per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che vestirà i panni di docente universitario. Terrà infatti un seminario presso l’università Politecnica delle Marche sul tema ‘Team working e comunicazione delle vittorie e delle sconfitte‘, all’interno del corso di perfezionamento in ‘Comunicare il cancro, la medicina e la salute’. La direttrice del corso, Rossana Berardi, ha speso parole al miele per l’allenatore toscano: “E’ un grande professionista e la sua partecipazione al seminario è per noi tutti di grande valore, sia professionale che umano. La sua grande esperienza gli consentirà di essere il docente perfetto per spiegare l’importanza dell’interazione come opportunità di scambio“.

Molto entusiasta anche lo stesso Allegri, che ha detto: “Avrò il piacere di comunicare l’importanza del valore delle diverse prospettive presenti all’interno di un gruppo al fine di garantire un clima di collaborazione. Sono molteplici le affinità tra i due mondi, quello sportivo e quello ospedaliero“. Il tecnico dei bianconeri si occupa da tempo di sensibilizzazione oncologica, tramite la campagna ‘Allenatore alleato di salute’, ed ora avrà l’occasione di vedere questo mondo ancora più da vicino.