Juve senza pace, lo sfogo è durissimo: “Tornatene a casa”

Accresce il malcontento nell’ambiente della Juve: in particolare, a fare rumore è stato un durissimo sfogo che ha spiazzato tutti

Il cammino della Juventus e le scelte operate dalla dirigenza non hanno sempre trovato il pieno gradimento né del pubblico né degli addetti ai lavori. Le decisioni di mercato, infatti, al momento non stanno rendendo come ci si aspettava e, per questo motivo, sono nate numerose polemiche attorno all’operato del club, che durante l’estate ha lavorato senza un direttore sportivo, arrivato soltanto pochi giorni fa in vista del mercato di gennaio.

L’ultima sfida di campionato contro il Lecce ha messo ulteriormente in evidenza i limiti di una rosa che necessita di interventi mirati in vista della seconda parte della stagione. In particolare, le difficoltà del reparto offensivo stanno alimentando interrogativi sulla reale efficacia degli innesti arrivati a Torino, con prestazioni al di sotto delle aspettative iniziali. Le critiche più dure sono arrivate da una voce nota nell’ambiente juventino.

Juve sotto accusa: parole al vetriolo che lanciano una dura sentenza

A esprimere apertamente le proprie perplessità è stato Ezio Greggio, conduttore televisivo e noto tifoso bianconero. Greggio ha condiviso il proprio sfogo con un post su X, in cui si è soffermato soprattutto sull’operato dell’ad Damien Comolli e sulle scelte di mercato estive che hanno portato alla Juve Jonathan David e Lois Openda, due attaccanti che finora non hanno inciso come previsto: “Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere (je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla Juventus. Abbiamo due punte che non ne valgono una.”

“Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo! Hanno comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore. Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, 3 punti”, ha aggiunto lo showman.

“A Openda arriva una palla goal, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi (male) ma la testa mai. Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in 9 o 10 senza una buona punta (povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto 6 anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere? «Adieu Monsù retournez à votre maison s’il Vous plaît». Comunque #forzaJuve”, ha poi concluso Ezio Greggio.

Nel suo sfogo, Greggio ha utilizzato toni molto duri, arrivando a invitare Comolli a tornare in Francia, dove faceva parte della dirigenza del Tolosa, accusandolo di aver acquistato due giocatori definiti senza mezzi termini “bidoni”. Una presa di posizione netta che evidenzia come le scelte della dirigenza non abbiano trovato consenso unanime tra tifosi e osservatori.