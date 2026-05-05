Italia Under 21, Nunziata torna in panchina: guiderà gli Azzurrini contro l’Albania

Il tecnico dell’Under 20 scelto per l’ultima uscita stagionale: amichevole l’8 giugno a Fontanafredda
Nunziata di nuovo alla guida dell’Under 21
Sarà Carmine Nunziata a sedersi sulla panchina dell’Italia Under 21 per l’ultima partita della stagione.
Il tecnico attualmente alla guida dell’Under 20 dirigerà gli Azzurrini nell’amichevole contro l’Albania Under 21, in programma lunedì 8 giugno allo stadio Stadio Omero Tognon.
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Un ritorno nel segno della continuità
Non si tratta di una prima volta: Nunziata conosce bene l’ambiente dell’Under 21, avendola già guidata in 23 occasioni nel biennio tra il 2023 e il 2025.
Un’esperienza che gli consente di garantire continuità tecnica e conoscenza del gruppo, elementi fondamentali per chiudere la stagione senza stravolgimenti.
Una scelta di stabilità
La decisione di affidarsi nuovamente a Nunziata va proprio in questa direzione: evitare cambiamenti improvvisi e dare una guida solida per l’ultimo impegno stagionale.
Per gli Azzurrini sarà un test utile anche in chiave futura, con l’obiettivo di consolidare identità e meccanismi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.