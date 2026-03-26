Italia Under 21-Macedonia del Nord: orario, dove vederla e probabili formazioni. Azzurrini a Empoli per inseguire la Polonia

Oggi alle 18.15 al Carlo Castellani di Empoli la sfida valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21. L’Italia è seconda nel gruppo E con 15 punti, tre in meno della capolista Polonia. Baldini: “Non esistono partite scontate, dobbiamo dimostrare il nostro valore”

Dopo il largo successo in Montenegro, l’Italia Under 21 torna in campo oggi per continuare la corsa verso la qualificazione all’Europeo di categoria. Al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, fischio d’inizio alle 18.15, gli Azzurrini di Baldini ospitano la Macedonia del Nord in una gara valida per il gruppo E delle qualificazioni. L’incontro sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai Due e in streaming gratuito su RaiPlay.

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La situazione nel gruppo E

La Polonia guida il girone a punteggio pieno con 18 punti, tre in più dell’Italia, ferma a quota 15. Montenegro e Svezia seguono a 9, mentre la Macedonia del Nord è a 3 e l’Armenia è ancora a zero. La fase eliminatoria si concluderà nell’ottobre 2026: le prime classificate dei nove gironi e la miglior seconda si qualificheranno direttamente alla fase finale. Le restanti otto seconde si giocheranno gli ultimi quattro posti in gare di andata e ritorno il 9 e il 17 novembre 2026.

La fase finale: Albania e Serbia nel giugno 2026

Il torneo finale a 16 squadre si svolgerà in giugno 2026 con sedi in Albania — Tirana, Scutari, Elbasan e Rrogozhine — e Serbia — Novi Sad, Loznica, Leskovac e Zajecar. Le squadre saranno distribuite in quattro gironi da quattro: le prime due di ogni raggruppamento proseguiranno ai quarti di finale.

Baldini: “Gruppo meraviglioso, ma non esistono partite scontate”

Il commissario tecnico degli Azzurrini non nasconde soddisfazione per l’ambiente creato nel gruppo: “Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo a loro è un dono divino”. Allo stesso tempo Baldini mette in guardia dai rischi: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca 4-4-2 con una punta e una mezza punta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare. Se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco”.

Le probabili formazioni

Italia Under 21 (4-3-3): Palmisani; Mannini, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Cherubini. Ct. Baldini.

Macedonia del Nord (4-3-3): Vasilev; Danev, Dimeski, Meliqi, Djekov; Angelov, Gashtarov, Zendelovski; Trajkov, Elezi, Hamza. Ct. Stanic.