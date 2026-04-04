Italia, senza Mondiale sfuma il premio in denaro e non solo: il retroscena

La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia non ha lasciato in eredità soltanto amarezza sportiva. Attorno alla Nazionale era stato infatti immaginato anche un riconoscimento simbolico (oltre che economico) in caso di successo contro la Bosnia, ma la sconfitta ha cancellato tutto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la FIGC aveva previsto per i giocatori un premio da circa 10mila euro a testa pensato non come semplice bonus economico, ma come un segno concreto del traguardo raggiunto.

Più di un bonus: l’idea era trasformarlo in un ricordo

L’intenzione, da quanto emerge, non era quella di consegnare direttamente (e solo) una cifra di denaro ai calciatori, abituati peraltro a compensi ben più elevati nei rispettivi club. Il senso del premio sarebbe stato soprattutto simbolico. Si parlava infatti della possibilità di trasformare quel riconoscimento in un oggetto celebrativo, come un orologio commemorativo, destinato a ricordare la conquista del pass mondiale.

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Un pensiero che avrebbe avuto un valore più emotivo che materiale, nato in un clima di rinnovata fiducia dentro il gruppo azzurro.

Dall’entusiasmo dopo l’Irlanda del Nord all’amarezza contro la Bosnia

L’idea del premio aveva preso forma soprattutto dopo la vittoria contro l’Irlande del Nord, quando attorno alla Nazionale si era riaccesa una certa speranza. Sembrava il preludio a una notte decisiva da vivere con entusiasmo, ma il ko contro la Bosnia ha spento tutto: qualificazione, festa e anche quel riconoscimento simbolico preparato per accompagnare il traguardo.

Alla fine non è saltato soltanto un bonus, ma il segno tangibile di un obiettivo che il gruppo sperava di aver finalmente rimesso nel mirino. E oggi, più che il valore economico del premio, resta il peso di un’altra occasione sfumata.