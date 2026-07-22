Mondiali canoa slalom, Ferrazzi e De Gennaro in semifinale nel K1: oggi in gara la canadese

Gli azzurri hanno superato martedì le batterie del kayak individuale a Oklahoma City. Mercoledì 22 luglio spazio alle qualificazioni della canadese e alle finali del C1 a squadre, in diretta su Rai Sport.

L’Italia può sorridere dopo la seconda giornata dei Campionati del Mondo di canoa slalom in corso a Oklahoma City. Nelle gare disputate ieri, martedì 21 luglio, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro hanno superato le batterie del K1, conquistando l’accesso alle semifinali in programma giovedì 23 luglio.

Entrambi gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri hanno offerto una prova convincente nella prima fase della competizione.

Ferrazzi terzo nelle batterie, De Gennaro chiude decimo

Xabier Ferrazzi ha terminato le qualificazioni con il terzo miglior tempo assoluto, facendo registrare 80.27.

L’azzurro è stato preceduto soltanto dal ceco Jakub Krejci, primo in 80.02, e dal tedesco Noah Hegge, secondo con il tempo di 80.16.

Qualificazione centrata anche da Giovanni De Gennaro, che ha concluso la prova al decimo posto in 81.57. I due italiani torneranno in acqua giovedì per cercare l’accesso alla finale del kayak individuale.

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Oggi le batterie della canadese e le finali a squadre

Il programma di oggi, mercoledì 22 luglio, si aprirà alle ore 17 italiane con le batterie della canadese.

In serata, a partire dalle 21.30, saranno invece assegnate le medaglie del C1 a squadre. Le finali saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport.

Il programma dei Mondiali di canoa slalom

Mercoledì 22 luglio

Ore 17: batterie della canadese

Ore 21.30: finali del C1 a squadre

Giovedì 23 luglio

Ore 17: semifinali del K1

Ore 21: finali del K1

Venerdì 24 luglio

Ore 17: semifinali della canadese

Ore 21: finali della canadese

Sabato 25 luglio

Ore 17: ripescaggi del kayak cross

Ore 20.30: batterie del kayak cross

Dopo le ore 23: finali del kayak cross

Mondiali canoa slalom, diretta tv e streaming

Le semifinali e le finali della canoa slalom e del kayak cross saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su RaiPlay.

L’intera competizione sarà inoltre disponibile sul canale YouTube dell’International Canoe Federation attraverso la sottoscrizione di un mini-abbonamento mensile dal costo di 9,99 euro.

Gli orari delle dirette su Rai Sport

Mercoledì 22 luglio: dalle 21.30 alle 23.05

Giovedì 23 luglio: dalle 21 alle 22.50

Venerdì 24 luglio: dalle 21 alle 22.50

Sabato 25 luglio: dalle 22 alle 24

I risultati completi delle gare sono disponibili attraverso i canali ufficiali della manifestazione. Gli aggiornamenti sul percorso degli azzurri saranno pubblicati anche sulle pagine Facebook e Instagram della Federazione.