Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso: un forfait ed una sorpresa

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per la semifinale playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali.

La notizia principale riguarda Gianluca Scamacca, che non è riuscito a recuperare dopo aver svolto lavoro differenziato nella giornata di ieri, e sarà costretto a seguire la gara dalla tribuna. A sorpresa, fuori dall’elenco anche Andrea Cambiaso, che non sarà neppure in panchina.

Scamacca out, sorpresa Cambiaso

L’assenza dell’attaccante dell’Atalanta era nell’aria, ma la decisione definitiva è arrivata soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico. Più inattesa, invece, l’esclusione di Cambiaso, con Marco Palestra scelto come alternativa a Matteo Politano, regolarmente disponibile per partire dall’inizio.

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Restano fuori dalla lista anche il portiere Elia Caprile, il difensore Diego Coppola e l’attaccante Nicolò Cambiaghi, quest’ultimo aggregato al gruppo azzurro dopo il forfait di Federico Chiesa. Tra i convocati figurano, invece, i fedelissimi del CT: Donnarumma, Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Retegui, Raspadori, Kena e Pio Esposito.

Un gruppo ridotto ma compatto attorno alla Nazionale

Oltre agli esclusi per scelta tecnica o per condizioni non ottimali, in tribuna ci saranno anche altri giocatori già fermati da problemi fisici, ma comunque presenti per restare vicini alla squadra. Si tratta di Vicario, Di Lorenzo e Zaccagni, che non erano disponibili per il campo ma hanno comunque accompagnato il gruppo azzurro.

Un segnale che, secondo quanto emerge attorno alla Nazionale, conferma la compattezza dello spogliatoio costruito da Gattuso in vista di una sfida importantissima per l’Italia.