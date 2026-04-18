Italia femminile, pari senza gol con la Danimarca: qualificazione Mondiale più complicata

Le azzurre impattano 0-0 al Parken di Copenaghen e restano a tre punti dal primo posto del girone.
La corsa verso il Mondiale femminile 2027 si complica per la Nazionale femminile di calcio dell’Italia. Le azzurre allenate da Andrea Soncin pareggiano 0-0 contro la Nazionale femminile di calcio della Danimarca nella sfida valida per la quarta giornata del girone 1 di qualificazione.
Al Parken Stadium la Nazionale italiana non riesce ad andare oltre un punto, risultato che mantiene le danesi al comando del raggruppamento con tre lunghezze di vantaggio. Un distacco che rende più difficile la rincorsa al primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta al torneo iridato in programma in Brasile.
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Classifica più corta ma strada in salita
Il pareggio arriva dopo la convincente vittoria ottenuta in Serbia, ma non basta per accorciare in classifica sulle dirette rivali. La situazione resta comunque aperta, con le prossime partite che potrebbero risultare decisive per il destino delle azzurre.
Prossime sfide decisive a giugno
Il calendario propone ora due appuntamenti fondamentali: il 5 giugno l’Italia ospiterà la Serbia, mentre il 9 giugno affronterà la trasferta in Svezia. Due gare che potrebbero rivelarsi decisive per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta al Mondiale 2027.
La Nazionale dovrà cercare punti pesanti per restare in corsa in un girone molto equilibrato, dove ogni risultato può fare la differenza.