Italia, convocati play-off Mondiali 2026: torna Chiesa, debutta Palestra. La lista di Gattuso

Il ct azzurro ha ufficializzato la lista per la semifinale del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Prima chiamata anche per Scalvini e Pisilli. Raduno domenica a Coverciano
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati per la semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 allo Stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, in diretta su Rai 1. In caso di successo, gli azzurri si giocherebbero il pass per il Mondiale martedì 31 marzo in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia. Il raduno è fissato per domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano.
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Il grande ritorno: Federico Chiesa torna in Nazionale
La notizia più attesa è il ritorno di Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 con l’Italia e assente dalla Nazionale dai tempi di Euro 2024. Il attaccante del Liverpool riprende il posto in azzurro dopo quasi due anni di lontananza dalla selezione nazionale.
Il volto nuovo: Palestra alla prima chiamata
La novità assoluta della lista è Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005, alla prima convocazione in Nazionale maggiore. Tra i ritorni spiccano anche quelli di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, assente dal marzo 2024, e di Niccolò Pisilli della Roma, lontano dall’azzurro dal novembre 2024. Regolarmente in lista Sandro Tonali del Newcastle, nonostante il lieve infortunio rimediato in Champions League.
Il programma
In caso di eliminazione nella semifinale, l’Italia sarebbe comunque impegnata il 31 marzo in un’amichevole in trasferta, a Cardiff o a Zenica, contro l’altra semifinalista sconfitta del percorso A.
La lista completa dei convocati
Portieri: Caprile (Cagliari), Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli)
Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Cambiaso (Juventus), Coppola (Paris FC), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Mancini (Roma), Palestra (Cagliari), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Napoli)
Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Pisilli (Roma), Tonali (Newcastle)
Attaccanti: Chiesa (Liverpool), F.P. Esposito (Inter), Kean (Fiorentina), Politano (Napoli), Raspadori (Atalanta), Retegui (Al-Qadsiah), Scamacca (Atalanta)