Italia, ciao ciao Europa: 2026 nero, crolla anche il Ranking

E’ un 2026 quello dell’Italia nel calcio internazionale. Dopo l’eliminazione della Nazionale italiana ai playoff Mondiali, l’uscita di scena delle squadre azzurre in Champions League, male anche in Europa League e Conference League.

Europa League e Conference League: fuori anche Bologna e Fiorentina

Mai così male? L’Italia del calcio crolla anche in Europa, certificando l’involuzione del movimento azzurro.

Il Bologna, chiamato a una difficile rimonta in Inghilterra dopo il 3-1 dell’andata, subisce una netta sconfitta anche in trasferta. L’Aston Villa domina e chiude il discorso qualificazione già nel primo tempo con le reti di Watkins, Buendia e Rogers, intervallate da un calcio di rigore parato dal portiere rossoblù Ravaglia. Nel secondo tempo la squadra di Italiano cerca la reazione creando qualche occasione, ma nel finale arriva anche il quarto gol inglese firmato da Konsa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Finisce 4-0 ed addio sogni di gloria.

Meno nera la serata della Fiorentina contro il Crystal Palace, ma stesso esito. I viola non riescono a ribaltare il pesante 3-0 subito all’andata. Le speranze si spengono subito al 17′ quando Sarr porta in vantaggio gli inglesi. La squadra viola tira comunque fuori l’orgoglio e riesce a vincere la partita grazie alla rete al 30′ di Gudmundsson che pareggia i conti su calcio di rigore, e al 53′ di Ndour che completa la rimonta di giornata con un bel tiro all’angolino. Il successo per 2-1 non è però sufficiente per passare il turno, condannando la Fiorentina all’eliminazione.

Italia, abbiamo toccato il fondo: a fine stagione saremo sesti nel Ranking

Insomma, non solo la Nazionale, è ufficialmente notte fonda per il calcio italiano. L’eliminazione del Bologna e l’uscita della Fiorentina sanciscono un fallimento totale, che negli ultimi anni era stato almeno mitigato da sporadici exploit (come Inter, Atalanta, Roma e Fiorentina).

Mentre le rappresentanti di Inghilterra, Spagna, Germania e Francia avanzano in Champions e nelle altre coppe, l’Italia resta a guardare. La crisi ormai sembra essere profonda e non riguarda solo la Nazionale, esclusa dal terzo Mondiale consecutivo, ma l’intero sistema che comprende anche i club.

Tra una FIGC senza Presidente, commissari tecnici ad interim e riforme “solo a parole”, la rivoluzione culturale tanto attesa non arriva, ed il nostro movimento va risollevato.

Intanto il Ranking vede l’Italia al quinti posto in classifica, ma con la concreta possibilità di concludere la stagione al sesto posto dietro Inghilterra, Spagna, Germania, ma anche Portogallo e Francia.

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