Italia-Bosnia, i convocati di Gattuso per la sfida di Zenica

Il commissario tecnico azzurro sceglie i giocatori per la gara di qualificazione ai Mondiali: cinque azzurri in tribuna, presenti anche Di Lorenzo e Vicario nonostante gli infortuni.

Le scelte di Gattuso per la sfida contro la Bosnia

Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati dell’Italia per la gara contro la Bosnia Erzegovina, in programma questa sera a Zenica e valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il commissario tecnico ha definito il gruppo che prenderà parte al match del “Bilino Polje”, con alcune esclusioni destinate alla tribuna.

Non saranno infatti disponibili Gianluca Scamacca, comunque presente nell’ultimo allenamento a Coverciano, Giorgio Scalvini, Elia Caprile, Nicolò Cambiaghi e Diego Coppola.

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In tribuna anche Di Lorenzo e Vicario

Sugli spalti dello stadio bosniaco ci saranno anche Giovanni Di Lorenzo e Guglielmo Vicario, entrambi indisponibili per infortunio ma desiderosi di restare vicino alla squadra in una partita importante per il percorso di qualificazione ai Mondiali.

Una presenza che testimonia compattezza e spirito di gruppo in vista di una sfida decisiva per il cammino degli azzurri.

I convocati dell’Italia

Gattuso ha scelto un gruppo ampio e competitivo per affrontare la Bosnia Erzegovina.

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret

Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini

Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella, Politano

Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kean, Esposito