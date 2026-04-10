Italia, Baldini guiderà gli azzurri nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia

In attesa del nuovo presidente federale e del prossimo ct, la Nazionale sarà affidata al tecnico dell’Under 21. Test il 3 giugno in Lussemburgo e il 7 giugno a Creta.

Italia in campo a giugno con Baldini in panchina

In attesa dell’elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno, e della conseguente scelta del commissario tecnico, la Nazionale italiana riparte dall’allenatore dell’Under 21 Silvio Baldini.

Il tecnico guiderà gli azzurri nelle due amichevoli in programma a inizio giugno: mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, contro la Grecia.

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I precedenti con Lussemburgo e Grecia

L’Italia ha affrontato il Lussemburgo nove volte, ottenendo otto vittorie e un solo pareggio. L’unico risultato di parità risale al 4 giugno 2014, quando a Perugia l’amichevole terminò 1-1 con reti di Marchisio e Chanot, ultimo test prima della partenza per il Mondiale in Brasile.

Più ampio lo storico dei confronti con la Grecia: undici precedenti con sette vittorie azzurre, tre pareggi e una sola sconfitta. L’ultimo confronto diretto è datato 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia si impose 2-0 grazie ai gol di Jorginho e Bernardeschi, centrando la qualificazione aritmetica al Campionato Europeo con tre giornate di anticipo.

Nations League al via a settembre

Dopo le amichevoli di giugno, la Nazionale tornerà protagonista a settembre con l’inizio della quinta edizione della UEFA Nations League.

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia, l’Italia esordirà venerdì 25 settembre ospitando il Belgio. Successivamente gli azzurri affronteranno la Turchia in trasferta lunedì 28 settembre e la Francia venerdì 2 ottobre. La prima finestra internazionale si chiuderà lunedì 5 ottobre con la gara casalinga contro la Turchia.

A novembre sono in programma le ultime due sfide del girone, con la Francia in casa e la trasferta in Belgio.