Nerazzurri cinici alla Unipol Domus: 2-0 sui rossoblù con un gol per tempo. Chivu vola a quota 9, Cagliari fermato dal palo di Folorunsho e dall’infortunio di Belotti.

L’Inter conferma il buon momento e sbanca la Unipol Domus con un successo solido: 2-0 al Cagliari nella quinta giornata di Serie A. A decidere il match sono stati Lautaro Martinez, a segno di testa dopo appena nove minuti, e il giovane Francesco Pio Esposito, che all’82’ ha firmato la sua prima rete in maglia nerazzurra.

La partita

Avvio sprint degli uomini di Chivu, che capitalizzano subito con Lautaro, imbeccato da Bastoni su assist di Barella. Il gol gela l’ambiente e i rossoblù faticano a riorganizzarsi. Alla fine del primo tempo, oltre allo svantaggio, Pisacane perde anche Andrea Belotti per un problema al ginocchio sinistro.

Nel secondo tempo l’Inter cerca il raddoppio con Calhanoglu e Thuram, senza fortuna, e rischia grosso al 74’, quando Folorunsho centra il palo sugli sviluppi di un corner. Nel finale, con il Cagliari sbilanciato alla ricerca del pari, arriva il colpo del ko: contropiede fulmineo e destro vincente di Esposito, che sigla così il 2-0 definitivo e il suo primo gol tra i professionisti.

Classifica e prossimi impegni

Per i nerazzurri si tratta del secondo successo di fila, che vale il quinto posto a quota 9 punti. Prossima sfida di campionato il 4 ottobre contro la Cremonese a San Siro, preceduta dall’impegno di Champions con lo Slavia Praga (30 settembre).

Il Cagliari incassa la seconda sconfitta stagionale e resta fermo a 7 punti, in decima posizione. I rossoblù torneranno in campo il 5 ottobre a Udine.