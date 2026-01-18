Inter-Nico Paz, altro che finita: Marotta ribalta tutto, che colpo

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo e Marotta, insieme a Oaktree, accelera per costruire una squadra capace di dominare e crescere.

Non è più soltanto una sensazione, ma qualcosa di molto più concreto. In casa Inter si respira aria di progettualità vera, di quelle che non nascono dal caso ma da una visione precisa. Dopo mesi di dubbi, inevitabili all’inizio di un nuovo corso, oggi il club nerazzurro guarda avanti con ambizione e lucidità. L’arrivo di Cristian Chivu in panchina aveva lasciato qualche interrogativo, infatti, soprattutto dopo il finale traumatico della scorsa stagione che aveva messo a dura prova nervi e certezze. Però il tempo ha iniziato a dare risposte chiare.

Il primato in classifica ha certamente aiutato a rasserenare l’ambiente, ma non è solo una questione di risultati. Senza ombra di dubbio, ciò che colpisce è la sensazione che l’Inter stia tornando a ragionare in grande, pur restando fedele ai paletti economici imposti dalla nuova proprietà. Oaktree non vuole follie, niente operazioni alla Cristiano Ronaldo, per intenderci, ma investimenti mirati, giovani, sostenibili e in grado di far crescere il valore tecnico e mediatico del club nel tempo. Nico Paz è il profilo ideale.

Inter si fa sul serio per Nico Paz

Giuseppe Marotta, in questo contesto, si muove eccome. Le voci che parlavano di un’Inter ferma o addirittura di interesse solo di facciata per alcuni profili sono state smentite dai fatti. Il lavoro sotto traccia è continuo, silenzioso, ma estremamente concreto. L’idea è quella di aprire un ciclo vincente, non solo in Italia ma anche in Europa, e allo stesso tempo rafforzare il marchio Inter a livello internazionale.

È in questo scenario che si inseriscono le indiscrezioni legate a Nico Paz. Nelle ultime settimane qualcuno aveva parlato di una sorta di “finta” nerazzurra, di un interesse più mediatico che reale. Nulla di più lontano dalla realtà. Il talento del Como è da tempo nel radar dell’Inter e oggi rappresenta qualcosa di molto vicino a un sogno studiato nei dettagli, non una suggestione estemporanea.

Nico Paz è un profilo che incarna perfettamente la filosofia Oaktree: giovane, di enorme prospettiva, già pronto per il grande salto e capace di aumentare l’appeal del club. Da circa un anno e mezzo viene seguito con attenzione, e non è un segreto che Javier Zanetti abbia costruito un rapporto di grande stima e amicizia con il padre del calciatore. Ovviamente questo non basta, però è un tassello importante in una trattativa complessa.

La situazione contrattuale del giocatore, infatti, rende tutto più intricato. Il cartellino è interamente del Como, ma il Real Madrid mantiene un diritto di recompra: 9 milioni nella prossima estate oppure 10 milioni nel 2027. Un dettaglio che cambia completamente le regole del gioco. Per convincere il club blanco, che per tradizione preferisce comprare piuttosto che vendere, serve un’operazione fuori dagli schemi.

Ed è qui che l’Inter sta studiando una formula ambiziosa. Si parla di un’offerta molto importante, che potrebbe arrivare intorno ai 50 milioni di euro, accompagnata però da una clausola di riacquisto a favore del Real Madrid. Una mossa intelligente, infatti, che permetterebbe ai nerazzurri di assicurarsi il talento argentino, al Real di non perdere completamente il controllo sul suo futuro e al Como di realizzare una plusvalenza storica.

Marotta sa che questo tipo di operazioni rappresenta il vero salto di qualità. Non solo rinforzare la rosa di Chivu, ma lanciare un messaggio chiaro al calcio europeo: l’Inter è tornata a pensare in grande, però con la testa sulle spalle. Il mercato è ancora lungo e ricco di incognite, ma una cosa è certa. Le manovre nerazzurre sono tutt’altro che fittizie e il progetto Inter, oggi, fa decisamente paura.