Inter, marzo senza vittorie: Scudetto riaperto? Il cammino a confonto

L’Inter resta saldamente in testa alla Serie A, ma il mese di marzo ha segnato un periodo complicato per i nerazzurri. Ad oggi l’Inter continua a guidare la classifica ma il Milan è piombato a -6, con il rimpianto della gara persa a Roma contro la Lazio, mentre il Napoli è a -7, dopo essere scivolato addirittura a -14.

Inter: dopo la sosta gare decisive

Il vantaggio permette ancora all’Inter di essere serena in classifica ,ma dopo la sosta per le Nazionali la formazione di Chivu sarà chiamata ad affrontare Roma e Como, in un calendario tutt’altro che agevole.

Di contro Napoli e Milan si affronteranno al Maradona, un una sfida che permetterà in ogni caso ad una delle due squadre di rimanere agganciata mettendo pressione all’Inter.

Il dato statistico più rilevante, inoltre, evidenzia come la formazione nerazzurra sia quella che, tra le prime sette della classe, ha perso il maggior numero di punti da situazioni di vantaggio, con ben 12 punti lasciati per strada.

In questo scenario il weekend di Pasqua sarà sicuramente un crocevia determinante per le ambizioni della squadra di Chivu, e per la concorrenza.

Calendari a confronto

Mentre l’Inter, come detto, cercherà di ritrovare certezze domenica sera contro la Roma a San Siro, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sul posticipo di Pasquetta tra Napoli e Milan allo stadio Maradona, uno scontro diretto che garantirà uno stop per almeno una delle due inseguitrici, ma anche la certezza che una rimarrà attaccata ai nerazzurri, condannati a vincere giocando prima.

Avversari Inter: Roma, Como, Cagliari, Como, Torino, Parma, Lazio, Verona, Bologna.

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante una comunicazione cauta da parte del tecnico che continua a parlare solo del piazzamento Champions, può sognare visti i soli 6 punti dalla vetta. La formazione rossonera potrebbe vantare una condizione mentale rigenerata dopo il successo sul Torino. E’ vero, il percorso dei rossoneri presenti insidie notevoli come lo scontro con la Juventus a fine aprile e la gara contro l’Atalanta a maggio, ma nei big match il Diavolo ha sempre risposto presente.

Avversari Milan: Napoli, Udinese, Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa, Cagliari.

Antonio Conte continua ad alimnetare le speranze di rimonta puntando su un calendario che, dopo l’ostacolo rossonero, appare decisamente in discesa con le sfide in casa contro Lazio, Bologna e quella ostica a Como. Il recupero di pedine fondamentali come De Bruyne, Anguissa, Rrahmani e Di Lorenzo in questo momento sta offrendo al tecnico salentino la profondità della rosa necessaria per tentare l’assalto finale, sfruttando la maggiore freschezza atletica.

Avversari Napoli: Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa, Udinese.

Dunque, la lotta per lo Scudetto sembra riaperta, e potrebbe restare tale fino all’ultimo respiro del 24 maggio, altro che “abbiamo scucito lo scudetto dal petto” come aveva detto Spalletti.

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