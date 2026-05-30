Atletica, oggi il 19° Triveneto Meeting Internazionale: diretta su Sportface

Oggi, sabato 30 maggio, il campo sportivo “G. Draghicchio” di Cologna ospita il 19° Triveneto Meeting Internazionale – Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale, prestigioso appuntamento inserito nel Continental Tour di World Athletics.

Le stelle in pista e il derby triestino tra gli ostacoli

La lista degli iscritti all’evento organizzato dalla Polisportiva Triveneto si presenta ricco di grandi nomi, con una forte componente locale.

C’è grande attesa per la sfida nei 100 ostacoli femminili tra Elisa Di Lazzaro e Nicla Mosetti, due tra le migliori interpreti giuliane. Di Lazzaro, campionessa italiana indoor in carica nei 60 ostacoli e olimpionica a Tokyo, affronta Mosetti, atleta di casa tesserata proprio per la Polisportiva Triveneto e argento ai Giochi del Mediterraneo 2022. La gara promette spettacolo e tempi importanti per l’inizio della stagione.

Non è da meno il salto in alto femminile, che propone il duello ad alta quota tra l’azzurra Asia Tavernini, argento ai mondiali universitari, e la slovena Lia Apostolovski, medaglia di bronzo ai mondiali indoor di Glasgow.

Tantissima attesa poi per i 100 metri dove corrono il primatista africano Ferdinand Omanyala e l’argento olimpico della staffetta Bayanda Walaza. Negli 800 metri scende in pista l’azzurro Camil Tecuceanu, bronzo europeo, mentre nel lungo c’è Liam Adcock, terzo ai mondiali al coperto. Il meeting unisce così campioni affermati e giovani promesse dell’atletica.

Programma orario e come vedere l’evento

Il programma tecnico prevede cinque prove a invito e include anche competizioni per le categorie giovanili, master e paralimpici.

Le gare iniziano ufficialmente alle ore 15:00 con i 60 metri piani riservati agli atleti paralimpici. Il blocco principale delle specialità a invito si disputa nella fascia oraria compresa tra le 17:40 e le 19:10, regalando i momenti più spettacolari del pomeriggio. Successivamente, la pista triestina accoglie le prove veloci della High Speed League, con i 100, 200 e 400 metri piani che vedono la collaborazione di Queen Atletica. La conclusione di tutta la manifestazione è prevista per le ore 20:30.

La diretta streaming dell’evento è garantita integralmente dalla nostra piattaforma Sportface a partire dalle 18:20.

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