Il Fenerbahce bussa ancora in Serie A, stavolta tocca al Napoli: ok di Conte

Ancora una volta, è dal campionato turco che arrivano richieste che preoccupano i grandi team italiani. Tocca al Napoli con Antonio Conte che può fare poco, per opporsi.

Il calciomercato italiano è tutto meno che una scienza esatta: virtualmente qualsiasi cosa può accadere, da qui alla chiusura della finestra di mercato invernale dedicata agli scambi che si estende per tutto il mese di gennaio. La squadra con le trattative più interessanti ancora in ballo, comunque, è senza troppi dubbi il Napoli di Antonio Conte che sta provando a portare a casa un colpo magistrale.

Il team celeste, reduce da uno scudetto che quest’anno deve difendere con molte più rivali rispetto all’Inter di Simone Inzaghi, sta cercando di portare in rosa un colpaccio molto difficile, ossia Leon Goretzka, centrocampista molto ricercato – per gli esperti tra i migliori nel ruolo – impegnato pure in Nazionale che renderebbe il centrocampo del team di livello decisamente elevato, per la Serie A attuale.

Il punto è che questo colpo rischia di essere vanificato dall’intervento di Flick, ex allenatore del Bayern Monaco che ora, vuole Goretzka con se al Barcellona. E in ogni caso, anche se il centrocampo uscisse rafforzato da questo nuovo innesto, è in attacco che il Napoli potrebbe andare ad indebolirsi in modo parallelo. Infatti, un suo talentuoso attaccante rischia di spostarsi in Turchia.

Colpo turco in Serie A: chi stanno contattando

Noa Lang, attaccante olandese classe 1999, è un giovane prospetto nelle mani del Napoli che quest’anno ha fatto la sua parte, per issare il team di Conte nella zona alta della classifica, con le sue 16 presenze culminate da una rete. Benché non sia decisivo come un Rommel Lukaku, Lang è sicuramente un giocatore abile che è meglio tenere in squadra, adatto a ricoprire vari ruoli in avanti.

Il punto è che Noa Lang – secondo Nicolò Schio che ha parlato così sul social network X – potrebbe partire alla volta del Fenerbahce, team turco che quest’anno si gioca lo scudetto e che si è già portato a casa la Supercoppa Turca, parallelamente a quanto il Napoli ha fatto in Italia; non sarebbe il primo team dalla Turchia a portarsi in rosa un talento del nostro campionato.

Il giornalista italiano riporta quanto segue sul suo profilo: “Il Fenerbahce ha avviato trattative per Noa Lang con il Napoli, riflessioni in corso”. Il valore stimato per l’olandese potrebbe superare i 20 milioni di euro ma la squadra non ha certo problemi di soldi che invece, servono al Napoli, magari per poter rilanciare su Goretzka e passare avanti ai catalani.