Adesso è ufficiale, Guardiola lascia il Manchester City: “È il momento giusto, niente è eterno”

Domenica contro l’Aston Villa l’ultima partita del tecnico catalano dopo dieci anni e 20 trofei

Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore catalano, che domenica saluterà ufficialmente l’Etihad Stadium nella sfida contro l’Aston Villa, chiudendo uno dei cicli più vincenti della storia recente del calcio europeo.

“Non chiedetemi i motivi per cui me ne vado – ha dichiarato Guardiola – Non c’è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento”.

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Dieci anni e 20 trofei con il City

Arrivato a Manchester nel luglio 2016, Guardiola ha trasformato il City in una delle squadre dominanti del calcio mondiale, conquistando complessivamente 20 trofei e lasciando un’impronta profonda sul gioco e sulla filosofia del club inglese.

Il tecnico spagnolo aveva ancora un anno di contratto, ma ha deciso comunque di interrompere la sua avventura in panchina.

“Niente è eterno: se lo fosse, sarei ancora qui. Eterno sarà però il sentimento, le persone, i ricordi, l’amore che provo per il mio Manchester City”, ha aggiunto Guardiola.

Nuovo ruolo nel City Football Group

L’addio alla panchina non coinciderà però con una separazione totale dal mondo City.

Guardiola continuerà infatti a collaborare con il City Football Group nel ruolo di global ambassador. In questa nuova veste fornirà consulenza tecnica ai club appartenenti al gruppo internazionale e lavorerà su progetti strategici e collaborazioni future.

Si chiude così un’epoca che ha segnato profondamente il Manchester City e il calcio inglese, con Guardiola destinato a restare comunque una figura centrale all’interno dell’universo del club.