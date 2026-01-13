Grana Juve, è ai ferri corti con il mister: vola da Gasperini

Un giocatore che sembrava destinato ad una grande stagione con la Juventus cambia improvvisamente rotta. Roma e Gasperini esultano come mai.

Per la prima volta dopo parecchi anni, la Roma torna, sulla carta, a giocarsi il campionato con le altre big. Non solo: in questo momento, classifica ovviamente provvisoria, si può anche prendere la soddisfazione di guardare dall’alto in basso la Vecchia Signora, squadra con cui ha storicamente un rapporto molto conflittuale e con cui gli scontri diretti sono sempre molto sentiti.

Sicuramente uno degli artefici di questa crescita del team è l’allenatore Gian Piero Gasperini su cui è arrivato il difficile compito di ereditare la gestione di Claudio Ranieri, uno degli allenatori più rispettati nella Capitale che ci siano stati negli ultimi anni. Il punto però è che per continuare a spingere in questa direzione servono rinforzi che possono arrivare solo adesso, durante il calciomercato invernale.

Gasperini guarda al mercato di gennaio con speranza ed interesse, considerando ogni acquisto come la possibile chiave per blindare la zona Champions League il prima possibile e tentare una scalata alla classifica. Un nome che sembrava destinato alla rivale Juventus, oltre tutto, ora potrebbe cambiare del tutto idea e venire proprio a fare compagnia al tecnico a Roma.

Trattativa aperta per il giocatore della Premier, la Juve superata

In una Serie A stranamente sterile sotto il profilo delle reti, gli attaccanti sono la merce più pregiata che le squadre si contendono. Considerando che la Roma a fine anno potrebbe perfino dover dire addio a Dybala, non è sbagliato puntare su un rincalzo di alto livello. Al team si è spianata la strada per l’olandese Donyell Malen, 26 anni ed esperienza da vendere nella Eredivisie olandese.

Il giocatore cresciuto nel PSV Eindohoven si è poi spostato al Borussia Dortmund e, da quest’anno, fa parte della rosa dell’Aston Villa dove però non sembra essere destinato a rimanere. Nonostante una media gol non malvagia, l’attaccante rientra tra i calciatori che il team britannico è disposto a vendere e potrebbe lasciare la Premier League in favore della Serie A prima di quanto avremmo immaginato.

La meta più probabile è proprio la Roma di Gasperini che però, deve mettere sul piatto almeno 4 milioni di ingaggio per l’attaccante. L’idea sarebbe altrimenti quella di un prestito con diritto di riscatto che dipenderà da quanto l’olandese sarà utilizzato in campo. Alla Juventus, inizialmente tirata in ballo nell’affare, questo “furto” sotto il naso potrebbe fare davvero male.