Gonçalo Ramos-Milan, colpo da record: sarà l’acquisto più caro della storia rossonera

Gonçalo Ramos sarà un nuovo giocatore del Milan. Con l’accordo raggiunto proprio in queste ore sono usciti fuori diversi retroscena, come ad esempio il fatto che il portoghese avrebbe già svolto in gran segreto le visite mediche con il Diavolo negli States. In questa, clamorosa, accelerazione, il ruolo di Ruben Amorim ha giocato un ruolo fondamentale.

Cifre da record

Il dato più rilevante riguarda senza dubbio il costo dell’operazione. In attesa di capire la cifra definitiva che il Milan verserà al PSG, Ramos dovrebbe arrivare a costare addirittura 70 milioni di euro.

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Si parla infatti di un’operazione da 65 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. In ogni caso, il portoghese entrerebbe al primo posto nella classifica degli acquisti più costosi della storia rossonera, superando un suo connazionale, Rafael Leao.

La top ten rossonera cambia volto

L’arrivo di Gonçalo Ramos riscriverà la graduatoria storica degli investimenti del Milan. Dietro Leao figurano operazioni come Bonucci, Ruiz Costa, Paquetà e André Silva.

Più indietro anche Caldara, De Ketelaere, Nkunku, Inzaghi e Jashari. Se confermate anche queste cifre, quello di Ramos potrebbe addirittura diventare il secondo affare più oneroso nella storia di tutta la Serie A.