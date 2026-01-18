Gelo Roma, Gasperini è una furia: fatti fuori in tre

Il problema emerso desta molta preoccupazione in casa Roma e ha suscitato le riflessioni di Gasperini, che è andato su tutte le furie

È iniziata da pochi minuti la sfida tra Torino e Roma, valida per la 21° giornata di Serie A e in corso proprio in questi istanti. Sul campo l’attenzione è massima, ma in casa giallorossa il tema mercato continua a occupare un ruolo centrale, anche dopo aver già chiuso le prime operazioni in entrata.

La Roma ha infatti messo a segno due acquisti importanti per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il primo è un colpo in prospettiva: il club giallorosso ha puntato sul talento francese Robinio Vaz, classe 2007, prelevato dal Marsiglia, che ha firmato un contratto fino al 2030 con l’obiettivo di crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico romanista. Più esperienza, invece, per l’olandese Donyell Malen, arrivato dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione a una competizione europea nella prossima stagione.

Nonostante questi innesti, il mercato della Roma resta vigile e pronto a cogliere nuove opportunità. Proprio una situazione legata alle trattative di mercato ha riacceso il dibattito nella capitale nelle ultime ore.

Una problematica inaspettata stravolge i piani della Roma: Gasperini su tutte le furie

Al centro dell’attenzione c’è il nome di Belghali, terzino destro algerino classe 2002 di proprietà dell’Hellas Verona. Il giocatore è finito sul taccuino di diversi top club di Serie A, tra cui Inter, Juventus e Roma, tutte alla ricerca di un esterno capace di adattarsi sia a una difesa a quattro sia a una linea a tre. Tuttavia, la pista si è complicata notevolmente in vista del mercato di gennaio.

Da un lato, l’elevata concorrenza ha spinto il Verona ad alzare la valutazione del cartellino, fissando una richiesta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dall’altro, emerge un ostacolo non trascurabile: Belghali ha infatti già collezionato presenze ufficiali in questa stagione con la maglia del Mechelen, club belga dal quale è stato acquistato dal Verona solo la scorsa estate per una cifra contenuta attorno ai 2 milioni di euro. Avendo già giocato con due squadre nella stessa annata sportiva, il regolamento impedirebbe al calciatore di scendere in campo con una terza squadra.

Un problema significativo che, di fatto, esclude Inter, Juventus e Roma dalla corsa al terzino per questa sessione di mercato, costringendo i club interessati a orientarsi verso altri profili per rinforzare le corsie laterali. La Roma dovrà quindi andare alla ricerca di nuovi profili per assicurare al tecnico un rinforzo di esperienza per le fasce.