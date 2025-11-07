Gattuso non ha dubbi: diramata la lista dei convocati per gli impegni dell’Italia
L’Italia si sta preparando per affrontare i prossimi impegni contro Moldavia e Norvegia: ecco la lista dei convocati del CT Gattuso.
L’Italia affronterà giovedì 13 novembre la Moldavia e domenica 16 la Norvegia per gli ultimi due impegni in programma nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Ecco chi ha scelto di portare con sé il CT Gattuso.
Nazionale Italiana: la lista dei convocati di Gattuso
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham).
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma).
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle).
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).