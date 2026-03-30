Gattuso carica l’Italia: contro la Bosnia pesa tutto, ma il Ct chiede coraggio e lucidità

Alla vigilia della sfida contro la Bosnia, il CT Gennaro Gattuso ha presentato una gara che per l’Italia ha il sapore di uno snodo fondamentale. Intervenendo ai microfoni di Sky, il commissario tecnico ha spiegato con grande chiarezza quanto conti una serata del genere per chi vive di calcio: sono partite che mettono tensione, responsabilità e adrenalina, ma proprio per questo rappresentano anche il senso più autentico del mestiere. Il Ct ha ricordato che gli azzurri si giocano tantissimo, anche alla luce delle ultime due mancate qualificazioni mondiale, e per questo serviranno energie ben dosate e massima concentrazione.

Pressione alta, ma Gattuso vuole una squadra convinta

Gattuso non ha nascosto il peso del ruolo che ricopre. Ha ammesso di sentire forte la responsabilità da quando ha preso in mano la Nazionale, ma allo stesso tempo ha ribadito di non voler disperdere energie in pensieri sul futuro o su eventuali conseguenze. Il suo obiettivo, adesso, è uno solo: guardare i giocatori negli occhi e trasmettere fiducia.

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Secondo il Ct, in questi mesi il gruppo è cresciuto, è diventato più solido e ha imparato a conoscersi meglio. Anche per questo, ha sottolineato come non sia fondamentale essere spettacolari a tutti i costi: nella storia dell’Italia, ha ricordato, tanti risultati sono arrivati soprattutto attraverso la capacità di soffrire e restare compatti nei momenti più difficili.

Bosnia rispettata, ma l’Italia sa cosa si aspetta

Guardando alla partita, Gattuso si aspetta un confronto diverso rispetto a quello con l’Irlanda del Nord. Ha raccontato di aver già messo in conto, insieme a figure come Buffon e Bonucci, le difficoltà incontrate nel percorso, ma contro la Bosnia prevede una gara ancora più dura sul piano fiso e tecnico.

Il Ct ha descritto gli avversari come una squadra organizzata, veloce sugli esterni, mobile davanti e molto chiaro nelle proprie intenzioni di gioco. Proprio per questo ha chiesto ai suoi massimo rispetto, ma senza paura: l’Italia, nel suo ragionamento, deve sapere che la sofferenza farà parte del match, ma anche l’obiettivo resta alla portata.