Gasperini fa pulizia, il primo a partire è Dybala: addio a gennaio

Paulo Dybala è un calciatore di importanza assoluta per la Roma, anche se il suo futuro a Trigoria è fortemente in bilico: cosa sta succedendo.

Paulo Dybala è un calciatore di rilevanza assoluta per la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli anni passano, gli allenatori e le partite pure, ma il centravanti argentino riesce sempre a ritagliarsi uno spazio di primissimo livello in giallorosso.

Lui che in passato è stato ampiamente fra i protagonisti dei risultati e dei successi della Juventus di Massimiliano Allegri e di Maurizio Zarri, attualmente cerca di regalare le migliori prestazioni possibili in forze al club capitolino.

Un obiettivo, questo, che fino a questo momento gli è riuscito benissimo, come dimostrano anche le ultime partite. Parlando però sempre di Dybala, mai come quest’anno il suo futuro è stato fortemente in bilico. Una situazione, questa, che potrebbe trascinare il numero 10 sudamericano decisamente lontano da Trigoria, e molto prima di quanto si potrebbe anche solo lontanamente pensare.

Dybala, non solo Boca Juniors: si muovono anche in Francia per lui

Ekrem Konur, giornalista, ha parlato del possibile approdo di Paulo Dybala al Marsiglia in Francia. Il calciatore argentino piace molto al Boca Juniors, che è la sua destinazione preferita in caso la Roma decida di non rinnovare il contratto alla Joya. Tuttavia, il club argentino potrebbe avere non poche difficoltà a raggiungere l’accordo per uno stipendio soddisfacente per quello che è ancora un calciatore assolutamente decisivo in mezzo al campo.

Il Marsiglia, invece, che negli ultimi anni ha acquistato non pochi calciatori a parametro zero, potrebbe permettersi un trasferimento del genere. Sarebbe il colpo di mercato perfetto per Roberto De Zerbi, che apprezza i calciatori tecnici e dotati della visione di gioco necessaria per fare la differenza all’interno del calcio che conta. Proprio per questo, possiamo aspettarci che il Marsiglia effettivamente faccia un tentativo per prelevare in estate Paulo Dybala senza spendere neanche un euro per il cartellino dell’attaccante ex Juventus.

Per quanto riguarda la permanenza alla Roma, sia per una questione anagrafica che sportiva, l’allenatore Gian Piero Gasperini vorrebbe puntare su profili più giovani rispetto al talento cristallino di Dybala, che rimane una stella assoluta della Serie A. Il suo stipendio è davvero elevato, di conseguenza pure per una questione di abbassamento dei costi la Roma – in accordo con l’allenatore – potrebbe decidere di agire di conseguenza. Nella speranza che i giocatori che sostituiranno Dybala siano all’altezza delle aspettative della dirigenza e della società.