Gasperini è una furia, Zirkzee è andato: Massara gli rovina il 2026

Joshua Zirkzee continua a essere un calciatore assai apprezzato e considerato in casa Roma, anche se tutto può cambiare piuttosto rapidamente.

La Roma continua a riflettere in ottica calciomercato, specialmente in riferimento all’attacco. L’allenatore Gian Piero Gasperini sta compiendo quello che possiamo considerare davvero un ottimo lavoro, tuttavia non si può fare a meno di mantenere sotto osservazione le criticità che riguardano effettivamente il gruppo squadra giallorosso.

Questo per un motivo molto chiaro principalmente, che è quello riguardante il fatto che il reparto offensivo capitolino non sta affatto rendendo come in molti si sarebbero aspettati che potesse effettivamente accadere.

Ecco perché il profilo di Joshua Zirkzee, sul mercato di gennaio, cattura non poco l’interesse della squadra allenata dal tecnico ex Atalanta, e che dunque conseguentemente potrebbe sbarcare presto proprio a Trigoria. A meno che, a seguito dell’esonero di Ruben Amorim, qualcosa non possa effettivamente cambiare.

Brutte notizie per Zirkzee: Roma, cosa succede

Joshua Zirkzee continua a piacere moltissimo alla Roma, e il direttore sportivo giallorosso Massara ai microfoni di DAZN ha voluto parlarne, specialmente dopo l’esonero di Ruben Amorim, non più allenatore del Manchester United. Qualcosa che, dunque, può di fatto cambiare le carte in tavola in riferimento a questa potenziale trattativa fra giallorossi e Red Devils: “Per quanto riguarda Zirkzee non ci sono stati contatti, è un calciatore del Manchester United. Vedremo cosa succederà. C’è stato anche un cambio di guida tecnica allo United che può pure cambiare gli interessi delle parti. Cercheremo delle soluzioni che possano essere utili alla squadra che sta facendo bene”.

Massara, quindi, riconosce che qualcosa potrebbe cambiare in fase di trattativa. C’è da tenere a mente che non tutti gli allenatori sono uguali. Magari per Amorim Zirkzee non stava lavorando nel modo giusto, mentre il nuovo tecnico potrebbe benissimo decidere di valorizzarlo e farlo rendere automaticamente nel modo migliore possibile in mezzo al campo.

Cambiamenti, novità, dubbi, variazioni dell’ultimo minuto che vanno messe in conto, soprattutto perché la Roma ha fortemente bisogno di acquistare nuovi calciatori in atatcco in vista della seconda parte di stagione, se davvero desidera e vuole inseguire la speranza di tornare a qualificarsi alla Champions League, dopo ormai tanti anni dall’ultima volta che il club capitolino è riuscito a conseguire tale ambizioso risultato. Se non sarà Zirkzee, quindi, qualcun altro per forza di cose dovrà arrivare alla corte di Gian Piero Gasperini già durante il calciomercato di gennaio.