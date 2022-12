Formazioni ufficiali Torino-Almeria, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Torino-Almeria, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Prosegue il ritiro spagnolo della formazione di Ivan Juric, che scende in campo per il secondo test in pochi giorni. Dopo il successo contro l’Espanyol ora un’altra squadra iberica, l’Almeria. Potrebbero rivedersi anche alcuni reduci dai Mondiali: Radonjic, Lukic e Milinkovic-Savic sono tutti tornati in gruppo già da qualche giorno. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:00 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-ALMERIA

TORINO: Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh.

ALMERIA: Fernando, Mendes, Chumi, Babic, Akieme, De La Hoz, Melero, Robertone, Embarba, Baptistao, El Bilal.