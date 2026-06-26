Figc, Malagò sulla Nazionale: “Penso arriverà prima il dt e poi il commissario tecnico”

Il neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è intervenuto sulla prossima guida tecnica della Nazionale e sui bilanci della Figc.

Giovanni Malagò fa il punto sui prossimi passaggi in casa Figc. Il neo presidente della Federcalcio è intervenuto in merito alla futura guida tecnica della Nazionale, soffermandosi sulla possibile tempistica delle nuove nomine.

Malagò: “Arriverà prima il dt”

Alla domanda su chi arriverà prima tra direttore tecnico e commissario tecnico, Malagò ha risposto in modo netto: “Penso che arriverà prima il dt”.

Una dichiarazione che indica quindi una possibile priorità nella costruzione della nuova struttura tecnica della Nazionale.

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Il nodo dei bilanci Figc

Malagò ha parlato anche della situazione dei conti federali. Sui bilanci della Figc, il neo presidente ha spiegato: “Li sto leggendo da 24 ore”.

Parole che confermano come il nuovo corso federale sia ancora nella fase di analisi e valutazione dei dossier principali.