FIGC: Malagò incontra la Lega Serie A, Allegri non sarà ct

Il percorso verso il rinnovo dei vertici della Federcalcio vive in questi giorni una fase cruciale. Dopo l’addio di Gravina a seguito della sconfitta della Nazionale italiana ai playoff contro la Bosnia, il nuovo presidente potrebbe essere Giovanni Malagò.

FIGC, Malagò incontra la Lega

E’ notizia degli ultimi giorni, infatti, l’ok della Lega nei confronti di Giovanni Malagò che potrà contare sul sostegno della Serie A, che ha recentemente espresso diciannove consensi su venti in suo favore. L’unica voce dissidente rimane quella di Claudio Lotito, fermo sostenitore dell’ipotesi di un commissariamento.

Il calendario istituzionale di oggi prevede un’Assemblea di Lega mattutina, nella quale dovrebbero essere messe nero su bianco le istanze provenienti dalle società di massima serie. Nel primo pomeriggio, i vertici della Serie A dovrebbero presentare a Malagò una piattaforma programmatica congiunta.

Sul tavolo questioni di primaria importanza per la sostenibilità e lo sviluppo del Calcio come la modernizzazione delle infrastrutture sportive, le politiche di defiscalizzazione e la complessa revisione delle normative afferenti al Decreto Crescita e al Decreto Dignità.

Ampio margine di discussione è inoltre riservato alla riorganizzazione dei settori giovanili, con proposte che includono l’eliminazione dei meccanismi di promozione e retrocessione nei vivai, il ripristino del vincolo sportivo e l’introduzione di nuovi incentivi economici per la valorizzazione dei talenti locali.

L’eventuale ufficializzazione della candidatura di Malagò richiederà poi ulteriori passaggi.

L’intenzione è quella di consultare preventivamente tutte le realtà federali, includendo Serie B, Lega Pro, Associazione Calciatori e Associazione Allenatori.

Occhio anche al nome di Giancarlo Abete, che potrebbe contendersi la poltrona di Presidente della FIGC con Malagò, mentre il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, continua a ribadire la necessità di una profonda riforma strutturale del movimento. L’indirizzo del Governo non cambia, questa volta non serviranno promesse ma un mutamento sistemico.

Sarà Malagò a scegliere il ct?

Intanto prosegue anche la caccia al nuovo commissario tecnico della Nazionale, che potrebbe essere scelto proprio da Malagò. Dopo l’addio di Rino Gattuso, tra i nomi maggiormente accreditati c’era quello di Allegri. L’attuale tecnico del Milan, però, secondo quanto riportato da Gazzetta avrebbe chiuso definitivamente all’ipotesi Nazionale italiana.

Dopo la vittoria di ieri contro il Verona, infatti, Massimiliano Allegri ha palesato in modo inequivocabile l’intenzione di proseguire il proprio progetto sulla panchina del Milan. La priorità assoluta del club rossonero verte sul conseguimento della qualificazione in Champions League, traguardo economico e sportivo fondamentale per garantire gli introiti necessari alla futura programmazione.

Dunque, niente Italia per Max, che lascia così il solo profilo di Antonio Conte tra i principali candidati per il ruolo di ct, De Laurentiis permettendo.

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