Figc, la Serie A sceglie Malagò: 18 club a favore, Lazio e Verona contrari

La Lega Serie A indica Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Federcalcio per le elezioni del 22 giugno. Possibile sfida con Giancarlo Abete.

La Serie A punta su Malagò per la Figc

La Lega Serie A ha individuato in Giovanni Malagò il candidato da proporre alle prossime elezioni della FIGC, in programma il 22 giugno.

L’ex presidente del CONI e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 ha ottenuto il sostegno di 18 club su 20. Contrarie invece SS Lazio e Hellas Verona.

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Simonelli: “Ora la palla passa a lui”

A confermare la scelta è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli:

“La scelta di 18 club è ricaduta su Giovanni Malagò, che ha raggiunto il requisito previsto dal regolamento elettorale Figc, cioè l’accredito della candidatura da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari”.

Simonelli ha sottolineato come Lazio e Verona abbiano sollevato una questione di metodo, chiedendo prima un confronto sui programmi e poi l’individuazione del candidato.

Malagò dovrà ora formalizzare la candidatura entro il 13 maggio, presentando il proprio programma elettorale.

Abete valuta la candidatura alternativa

Nel frattempo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete ha aperto alla possibilità di una propria candidatura.

“Chiederò al consiglio direttivo della Lega Dilettanti di investirmi delle stesse titolarità per poter avviare una discussione sui contenuti e poi individuare il punto di caduta sui nomi”.

Abete ha evidenziato come sarebbe stato preferibile definire prima un programma condiviso tra le varie componenti del sistema calcistico.

Verso le elezioni del 22 giugno

Le prossime settimane saranno decisive per delineare il quadro delle candidature e verificare la possibilità di convergere su un nome condiviso per la guida della Federcalcio.

La scadenza per la presentazione ufficiale delle candidature è fissata al 13 maggio.