Federcalcio serba su Mihajlovic: “Il calcio ha perso troppo presto sua maestà”

La Federcalcio serba ha ricordato il tecnico Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni, tramite una nota ufficiale: “Triste notizia per il calcio serbo, il Paese, l’Europa e il mondo del calcio: Sinisa Mihajlovic è morto. Il calcio ha perso troppo presto sua maestà, campione d’Europa e del mondo, uno dei migliori giocatori sui calci di punizione della storia del calcio, giocatore, allenatore e selezionatore, un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia del calcio serbo e italiano con la sua carriera”. La Federazione ha poi continuato: “Sinisa ha vinto tante battaglie nella sua vita, ha vinto grandi trofei, sembrava che vincesse quello più importante, contro una grave malattia, ma è morta anche la speranza. È morta quando pensavamo che con la sua forza, il suo carisma e il suo ottimismo sarebbe riuscito a sconfiggere per la seconda volta la malattia maligna. Il mondo del calcio adesso è in lacrime, ma Sinisa non vorrebbe che quelle lacrime si vedessero. I campioni non muoiono. La Federcalcio serba esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Sinisa Mihajlovic. A lui gloria e lode eterne”.