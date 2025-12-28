Fa impazzire i tifosi ma Spalletti lo caccia via: saluta la Juve a giugno

Per Spalletti può andare via a giugno: i tifosi lo stanno esaltando ma il tecnico bianconero non lo vede proprio, la dirigenza ne prende atto.

Luciano Spalletti ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera su quali giocatori conviene puntare nella prossima stagione e quali invece possono tranquillamente svuotare l’armadietto alla Continassa e volare verso altri lidi. Il lavoro del tecnico di Certaldo non è solo sul campo: l’ex CT della Nazionale italiana, dall’alto della sua grande esperienza, è in costante contatto con Comolli, Chiellini e Modesto per costruire una rosa di grande livello senza le carenze che più volte sono emerse in questi ultimi anni.

Alcuni giocatori potrebbero quindi lasciare Torino a fine stagione, qualcuno addirittura già nel prossimo mercato di gennaio. E non è tutto: Spalletti ha detto chiaramente ai dirigenti della Juventus che può fare a meno di un giocatore che pure ha fatto benissimo negli ultimi mesi. Non si tratta di un elemento della rosa bianconera: il calciatore in questione ha infatti lasciato la Juve in prestito la scorsa estate e la scelta pare averlo rivitalizzato completamente.

Stiamo parlando di Arthur Melo, uno dei più grandi flop della Juventus ‘post-Marotta’. Arrivato nell’estate 2020 nello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona, il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a imporsi in bianconero ed è finito rapidamente ai margini. Nemmeno i prestiti a Liverpool, Fiorentina e Girona sono serviti a riportarlo a quel rendimento che pure si era visto nei suoi due anni in blaugrana.

Addio Juve, Spalletti ha deciso: se ne va a giugno

La scorsa estate la Juve lo ha ceduto per l’ennesima volta in prestito, stavolta al Gremio, fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento dell’accordo fino al 31 dicembre successivo. Il ritorno a casa pare aver fatto molto bene al centrocampista verdeoro: da quando è arrivato lui il Gremio ha svoltato completamente, passando dal rischio retrocessione a una salvezza tranquilla.

Senza Arthur la squadra aveva ottenuto solo sei vittorie in 24 partite: uno ‘score’ che portava il Gremio a vivere una situazione di classifica tutt’altro che serena. Con l’arrivo dell’ex Barcellona tutto è cambiato: sei successi in 14 gare, con 15 punti ottenuti in casa su 24 disponibili e una risalita che ha portato i brasiliani a conquistare una salvezza senza affanni.

Il contributo di Arthur è stato decisivo e lo si può vedere anche dai numeri: secondo il CIES, infatti, il brasiliano è tra i 5 migliori registi al di fuori dei 5 campionati principali. La percentuale di possesso palla ai piedi lo pone infatti al quarto posto dietro Atanasov, Banega e Paredes. Nonostante ciò un rientro di Arthur alla Juve è da escludere: il giocatore ha un contratto con i bianconeri fino al 2027 ma di questo passo è probabile che già in estate il trasferimento al Gremio diventerà definitivo.