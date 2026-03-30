European Qualifiers 2026 e amichevoli internazionali: il programma su Sky e NOW

Tra playoff decisivi per i Mondiali e grandi amichevoli, due giorni di calcio internazionale con approfondimenti dedicati all’Italia di Gattuso.

Playoff decisivi per i Mondiali 2026

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW con le European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 e una serie di amichevoli di rilievo. Lunedì 30 e martedì 31 marzo riflettori puntati sulle finali playoff che assegneranno gli ultimi pass per la fase finale della competizione iridata che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

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Martedì sera si giocheranno le sfide decisive della fase playoff, con quattro partite che determineranno le nazionali qualificate. Alle 20.45 in programma Svezia-Polonia su Sky Sport Max, mentre su Sky Sport Calcio spazio anche alla Diretta Gol con Kosovo-Turchia e Repubblica Ceca-Danimarca. A mezzanotte sarà proposta la differita della partita tra Bosnia ed Erzegovina e Italia su Sky Sport Calcio.

Approfondimenti e collegamenti dedicati agli Azzurri

Sky Sport seguirà l’avvicinamento dell’Italia al match contro la Bosnia ed Erzegovina con collegamenti da Coverciano e Zenica nel corso della giornata. Gli inviati Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano e Gianluigi Bagnulo accompagneranno il pubblico nel racconto della preparazione della squadra guidata da Gennaro Gattuso.

Previsti anche approfondimenti in studio prima e dopo la gara: dalle 20 e dalle 22.45 spazio allo studio condotto da Sara Benci con Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.

Il programma delle amichevoli internazionali

Oltre alle qualificazioni mondiali, spazio anche ad alcune amichevoli internazionali. Lunedì 30 marzo doppio appuntamento con Cipro-Moldavia alle 18 su Sky Sport Calcio e Germania-Ghana alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Cielo.

Martedì 31 marzo alle 18 è in programma Norvegia-Svizzera su Sky Sport Calcio.

Programmazione European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 su Sky e NOW

Martedì 31 marzo

Ore 20.45

Svezia-Polonia – Sky Sport Max

Telecronaca Matteo Marceddu

Diretta Gol Federico Zancan

Diretta Gol – Sky Sport Calcio

Kosovo-Turchia

Repubblica Ceca-Danimarca

Ore 24 (differita)

Bosnia ed Erzegovina-Italia – Sky Sport Calcio

Telecronaca Fabio Caressa

Commento Beppe Bergomi

Studi

Dalle 20 e dalle 22.45

Studio pre e postpartita con Sara Benci, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino

Programmazione amichevoli su Sky e NOW

Lunedì 30 marzo

Ore 18

Cipro-Moldavia – Sky Sport Calcio

Telecronaca Federico Zanon

Ore 20.45

Germania-Ghana – Sky Sport Calcio e Cielo

Telecronaca Federico Botti

Martedì 31 marzo

Ore 18

Norvegia-Svizzera – Sky Sport Calcio

Telecronaca Nicola Roggero