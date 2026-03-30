European Qualifiers 2026 e amichevoli internazionali: il programma su Sky e NOW

Tra playoff decisivi per i Mondiali e grandi amichevoli, due giorni di calcio internazionale con approfondimenti dedicati all’Italia di Gattuso.
Playoff decisivi per i Mondiali 2026
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW con le European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 e una serie di amichevoli di rilievo. Lunedì 30 e martedì 31 marzo riflettori puntati sulle finali playoff che assegneranno gli ultimi pass per la fase finale della competizione iridata che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Martedì sera si giocheranno le sfide decisive della fase playoff, con quattro partite che determineranno le nazionali qualificate. Alle 20.45 in programma Svezia-Polonia su Sky Sport Max, mentre su Sky Sport Calcio spazio anche alla Diretta Gol con Kosovo-Turchia e Repubblica Ceca-Danimarca. A mezzanotte sarà proposta la differita della partita tra Bosnia ed Erzegovina e Italia su Sky Sport Calcio.
Approfondimenti e collegamenti dedicati agli Azzurri
Sky Sport seguirà l’avvicinamento dell’Italia al match contro la Bosnia ed Erzegovina con collegamenti da Coverciano e Zenica nel corso della giornata. Gli inviati Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano e Gianluigi Bagnulo accompagneranno il pubblico nel racconto della preparazione della squadra guidata da Gennaro Gattuso.
Previsti anche approfondimenti in studio prima e dopo la gara: dalle 20 e dalle 22.45 spazio allo studio condotto da Sara Benci con Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.
Il programma delle amichevoli internazionali
Oltre alle qualificazioni mondiali, spazio anche ad alcune amichevoli internazionali. Lunedì 30 marzo doppio appuntamento con Cipro-Moldavia alle 18 su Sky Sport Calcio e Germania-Ghana alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Cielo.
Martedì 31 marzo alle 18 è in programma Norvegia-Svizzera su Sky Sport Calcio.
Programmazione European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 su Sky e NOW
Martedì 31 marzo
Ore 20.45
Svezia-Polonia – Sky Sport Max
Telecronaca Matteo Marceddu
Diretta Gol Federico Zancan
Diretta Gol – Sky Sport Calcio
Kosovo-Turchia
Repubblica Ceca-Danimarca
Ore 24 (differita)
Bosnia ed Erzegovina-Italia – Sky Sport Calcio
Telecronaca Fabio Caressa
Commento Beppe Bergomi
Studi
Dalle 20 e dalle 22.45
Studio pre e postpartita con Sara Benci, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino
Programmazione amichevoli su Sky e NOW
Lunedì 30 marzo
Ore 18
Cipro-Moldavia – Sky Sport Calcio
Telecronaca Federico Zanon
Ore 20.45
Germania-Ghana – Sky Sport Calcio e Cielo
Telecronaca Federico Botti
Martedì 31 marzo
Ore 18
Norvegia-Svizzera – Sky Sport Calcio
Telecronaca Nicola Roggero