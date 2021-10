Marsiglia, Sampaoli: “Contro la Lazio due finali, obiettivo vincere”

“Abbiamo due finali da giocare contro la Lazio: sono scontri diretti, abbiamo grande motivazione. Il nostro obiettivo è qualificarci da primi del girone, nonostante la situazione non sia delle migliori“. Non usa giri di parole Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, consapevole che le sfide con i biancocelesti saranno decisivi nel girone di Europa League 2021/2022. “Entrambe le squadre giocano in modo offensivo, la chiave sarà chi riuscirà ad avere in mano il pallino del gioco – ha aggiunto il tecnico argentino -. Dovremo attaccare bene, ma essere anche attenti: la Lazio è forte e segna molto, quindi sarà importante concedere poco e non fare errori. Siamo qui per vincere e qualificarci, sarà una partita di alto livello“.