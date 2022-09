Calendario Lazio Europa League 2022/2023: programma, date e orari di tutte le partite

Il calendario, le date e gli orari di tutte le partite della Lazio nei gironi di Europa League 2022/2023. A Istanbul si è tenuto l’atteso sorteggio che ha stabilito gli otto gironi della prossima edizione della seconda coppa europea per importanza. I biancocelesti sono stati inseriti nel girone F con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz. La squadra di Sarri era ai nastri di partenza in prima fascia nell’ambito di questo sorteggio. Il debutto è previsto per giovedì 8 settembre, l’ultima della fase a gruppi si giocherà giovedì 3 novembre. E’ proprio il quarto giorno della settimana quello canonico per le partite: tre di queste si giocheranno alle 18.45, altre tre alle 21 in attesa che l’Uefa compili i calendari nel dettaglio, presumibilmente nella giornata di sabato. Sappiamo però già che su Sky Sport e Dazn verrà trasmessa ogni partita in pay, su TV8 in chiaro ne saranno visibili da un minimo di due a un massimo di tre, in base alle esigenze di programmazione della rete. Di seguito allora ecco i riepilogo sul calendario e gli orari delle partite dei biancocelesti.

IL GIRONE DELLA LAZIO



Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

IL CALENDARIO DELLA LAZIO VERRA’ COMUNICATO SABATO 27 AGOSTO

PRIMA GIORNATA – 8 SETTEMBRE Ore 21:00 Lazio-Feyenoord

SECONDA GIORNATA – 15 SETTEMBRE Ore 18.45 Midtjylland-Lazio

TERZA GIORNATA – 6 OTTOBRE ore 18:45 Sturm Graz-Lazio

QUARTA GIORNATA – 13 OTTOBRE ore 21:00 Lazio-Sturm Graz

QUINTA GIORNATA – 27 OTTOBRE ore 18.45 Lazio-Midtjylland

SESTA GIORNATA – 3 NOVEMBRE ore 18.45 Feyenoord-Lazio