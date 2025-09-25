Europa League, il Bologna di Italiano cade in casa dell’Aston Villa: il match lo decide McGinn, super Skorupski per i rossoblù

Sul difficile campo dell’Aston Villa, imbattuto in casa da sei gare tra tutte le competizioni, il Bologna di Vincenzo Italiano è andato a caccia dell’esordio in Europa League. I rossoblù hanno provato a rientrare in Italia con tre punti in cassaforte, ma i padroni di casa sono riusciti a trovare il vantaggio e a rimanere in controllo fino all’ultimo. Per i rossoblù va sottolineata la prestazione di Skorupski, che ha neutralizzato un rigore e limitato il passivo a una sola rete; senza di lui, il Bologna avrebbe brancolato ancor di più nel buio.

Il Bologna ci prova, ma l’Aston Villa non cede un millimetro: sconfitta di misura al Villa Park

I rossoblù guidati da Vincenzo Italiano scendono in campo contro i Villains per cominciare con il piede giusto il loro fronte dell’Europa League. I padroni di casa provano subito a indirizzare la partita con la conclusione di Guessand in avvio di gara, un primo squillo che poco dopo porta alla concretizzazione del vantaggio dell’Aston Villa: al 13′ McGinn s’inventa un pallone a fil di palo dagli sviluppi di un calcio d’angolo che sorprende tutti ed è irraggiungibile per Skorupski. Dal vantaggio, i Villains controllano il match e si avvicinano al raddoppio con Malen. Il Bologna, dall’altra parte, si fa vedere con un paio di timide occasioni di Bernardeschi.

Il Villa è ancora aggressivo e centra il possibile raddoppio guadagnandosi un calcio di rigore al 65′, con la conseguente ammonizione ai danni di Vitik, il responsabile del fallo da rigore. Watkins fallisce dal dischetto e per i rossoblù si riaccende la speranza. Italiano inserisce Orsolini e Rowe in avanti per riportare forze fresche dove servono di più e la compagine italiana esce dal guscio. Castro colpisce una traversa clamorosa al 71′, non basta per acciuffare il pareggio. Ancora Villa avanti nel finale, ci prova con Digne, ma è in pieno recupero che il Bologna si rende pericoloso e impegna Bizot proprio in zona Cesarini. Per i Villains sono tre punti, per il Bologna è invece indispensabile rivedere la fase difensiva: senza un Super Skorupski, infatti, il tabellone avrebbe recitato un risultato ancora diverso.