Europa League, la Roma vince con super Pisilli. Pari Bologna

La Roma fa il suo dovere in Europa League: battuto lo Stoccarda con il risultato di 2-0. Il Bologna rimonta grazie a Dallinga e Rowe

La Roma è attesa da un appuntamento non scontato contro lo Stoccarda in Europa League. I giallorossi partono con diverse novità di formazione rispetto al campionato, e proprio uno dei nuovi volti sblocca il risultato.

Niccolò Pisilli, al 40esimo minuto, raccoglie un assist di Soulé e sblocca la partita. Nel secondo tempo, però, emergono le qualità dello Stoccarda, che crea molte più occasioni da gol e arriva spesso al tiro, ma impatta contro un ottimo Svilar.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I tedeschi forse avrebbero meritato qualcosa di più, ma a chiudere la partita è ancora Pisilli, che segna il 2-0 nei minuti di recupero. Il risultato non cambia più. Si tratta di una vittoria molto pesante per la Roma, che con questo successo si piazza al sesto posto in classifica, che in questo momento varrebbe la qualificazione diretta senza passare dai playoff.

Bologna fermato dal Celtic: solo 2-2, Rowe salva Italiano

Il Bologna mostra tutte le difficoltà dell’ultimo periodo, ma riesce a trovare almeno il pareggio contro il Celtic. I padroni di casa sono andati in svantaggio in casa nel primo tempo, addirittura con il risultato di 0-2, dopo le reti di Hatate e Trusty.

Nella ripresa, però, i rossoblù mostrano tutte le loro qualità e trovano prima il pareggio con Dallinga, poi anche il pareggio grazie a Rowe. La situazione di classifica dei felsinei non è ideale, visto che i rossoblù hanno 12 punti in classifica e sembrano destinati ai playoff.