Europa League, il Bologna elimina la Roma: ora può sognare, il tabellone

Impresa straordinaria del Bologna, che conquista i quarti di finale di UEFA Europa League eliminando la Roma al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena.

Roma-Bologna: 3-4 dts, la decide Cambiaghi

Allo Stadio Olimpico finisce 4-3 per i rossoblù dopo i tempi supplementari, al termine di una gara intensa che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

La partita si apre con una Roma più aggressiva, ma l’infortunio di Manu Koné cambia subito lo spartito tattico del match. Il Bologna ne approfitta e passa in vantaggio al 22’ con Rowe, bravo a superare Mile Svilar con un preciso destro. I giallorossi reagiscono immediatamente sfiorando il pareggio con Bryan Cristante e colpendo un palo con Lorenzo Pellegrini, prima di trovare l’1-1 con Evan N’Dicka su calcio d’angolo.

Nel finale di primo tempo arriva però il nuovo vantaggio del Bologna: fallo di Stephan El Shaarawy su Nadir Zortea e calcio di rigore trasformato da Federico Bernardeschi, che manda le squadre all’intervallo sul 2-1.

Nella ripresa il Bologna continua a spingere e trova il terzo gol con Santiago Castro al 58’, che allunga le distanze con una conclusione potente all’incrocio. La Roma però non si arrende e riapre la gara grazie a un rigore conquistato da Vaz e trasformato da Donyell Malen. Il pareggio arriva all’80’ con Pellegrini, che di sinistro firma il 3-3 e porta il match ai tempi supplementari.

Durante l’extra time, dopo un brivido su un’incursione di Zeki Çelik, è il Bologna a trovare il gol decisivo. Al 110’ Nicolò Cambiaghi sfrutta al meglio l’assist di Thijs Dallinga e segna sul primo palo la rete del definitivo 4-3, regalando ai rossoblù una qualificazione storica.

Nel post partita, l’allenatore Vincenzo Italiano ha esaltato la prestazione dei suoi, sottolineando il valore dell’impresa ottenuta:

” Ora si gioisce, continuiamo il cammino con questa partita veramente bellissima, e si tornerà a Birmingham. Venire qui e fare quel che ha fatto stasera il Bologna non era semplice, faccio i complimenti ai miei ragazzi per la straordinaria prestazione”.

Bologna, il tabellone

Con questo successo, il Bologna accede ai quarti di finale di Europa League dove affronterà nuovamente l’Aston Villa, continuando a coltivare il sogno europeo. Fine del percorso continentale per la Roma, che esce tra i rimpianti, e per tornare in Champions dovrà recuperare in campionato.

Il tabellone dei quarti di finale si completa con sfide Braga, Real Betis, Friburgo, Celta Vigo, Porto e Nottingham Forest, in un turno che sarà fondamentale per i sogni di gloria del Bologna, che in caso di passaggio del turno, troverebbe la vincente tra Porto e Nottingham.

Braga – Betis Siviglia

Friburgo – Celta Vigo

Porto – Nottingham Forest

Bologna – Aston Villa

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