Euro 2020, la rosa dell’Italia: le presenze e i gol di tutti i convocati di Mancini

by Giorgio Billone

Ciro Immobile - Foto Nazionale Calcio CC BY 2.0

Con la consapevolezza di essere cresciuti, con un po’ di sana follia e con una delle nostre passioni, quella di sottovalutarci e sopravvalutarci in base alle situazioni. L’Italia è pronta a scendere in campo agli Europei 2020 a distanza di cinque anni dalla precedente rassegna continentale e dopo aver incredibilmente mancato il pass per gli ultimi Mondiali. Lo fa con un mix di giovani ed esperti, con un ct, Roberto Mancini, che ha saputo restituire mentalità e concretezza a questa squadra, ma anche un bel gioco e la capacità di soffrire ed essere camaleontica. Andiamo allora a scoprire le presenze e i gol di tutti i 26 convocati azzurri.

Sgombriamo il campo dagli equivoci: tutti i convocati hanno meritato di far parte della spedizione e la rosa dei 26 sembra davvero di livello e capace di poter ambire ad arrivare fino in fondo. Ma ci sono alcuni esclusi eccellenti al netto degli infortunati e i tifosi – si sa, in Italia siamo tutti ct – hanno un po’ storto il naso. Ma è il gioco delle parti, e così dai vari Bernardeschi, Toloi e Sensi, i tre che probabilmente hanno tolto il posto a Mancini, Pessina e Politano, ci si aspetta di recitare bene il ruolo dei comprimari. I titolari saranno altri e ormai i giochi sono quasi del tutto fatti.

Mancini ha sempre schierato la squadra con il 4-3-3 e continuerà a farlo. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo o Florenzi a destra con Bonucci-Chiellini coppia centrale e Spinazzola a sinistra. E poi a centrocampo Jorginho intoccabile, Verratti pure se sta bene e per la terza maglia Barella è assolutamente favorito su Pellegrini e Locatelli. In avanti Insigne e Chiesa inamovibili ai lati, Immobile leggermente davanti rispetto a Belotti. Ecco la lista dei convocati con relative presenze e gol.

PORTIERI

GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 25 presenze, 11 gol subiti

SALVATORE SIRIGU (Torino) 26 presenze, 18 gol subiti

ALEX MERET (Napoli) 2 presenze, 1 gol subito

DIFENSORI

FRANCESCO ACERBI (Lazio) 13 presenze, 1 gol

ALESSANDRO BASTONI (Inter) 5 presenze, 0 gol

LEONARDO BONUCCI (Juventus) 101 presenze, 7 gol

GIORGIO CHIELLINI (Juventus) 106 presenze, 8 gol

GIOVANNI DI LORENZO (Napoli) 7 presenze, 0 gol

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 4 presenze, 0 gol

ALESSANDRO FLORENZI (Psg) 42 presenze, 2 gol

LEONARDO SPINAZZOLA (Roma) 13 presenze, 0 gol

RAFAEL TOLOI (Atalanta) 2 presenze, 0 gol

CENTROCAMPISTI

NICOLÒ BARELLA (Inter) 21 presenze, 4 gol

BRYAN CRISTANTE (Roma) 10 presenze, 1 gol

JORGINHO (Chelsea) 27 presenze, 5 gol

MANUEL LOCATELLI (Sassuolo) 9 presenze, 1 gol

LORENZO PELLEGRINI (Roma) 17 presenze, 2 gol

STEFANO SENSI (Inter) 8 presenze, 3 gol

MARCO VERRATTI (Psg) 40 presenze, 3 gol

ATTACCANTI

ANDREA BELOTTI (Torino) 33 presenze, 12 gol

DOMENICO BERARDI (Sassuolo) 10 presenze, 4 gol

FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus) 30 presenze, 6 gol

FEDERICO CHIESA (Juventus) 24 presenze, 1 gol

CIRO IMMOBILE (Lazio) 45 presenze, 12 gol

LORENZO INSIGNE (Napoli) 40 presenze, 7 gol

GIACOMO RASPADORI (Sassuolo) 0 presenze, 0 gol