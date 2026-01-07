Esonerato, Simone Inzaghi cambia già squadra: destinazione clamorosa

Addio a sorpresa del tecnico: Simone Inzaghi ora è pronto a una nuova avventura. La destinazione ha infatti sbalordito tutti

Il destino di Simone Inzaghi all’Al-Hilal sembra ormai avviato verso i titoli di coda. L’ex tecnico nerazzurro ha lasciato l’Italia in estate per approdare in Arabia Saudita, dopo un anno complesso all’Inter, segnato dal digiuno di trofei e soprattutto dalla pesantissima sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Dopo i primi mesi alla guida del club saudita, Inzaghi ha ottenuto risultati importanti: in 12 partite disputate ha collezionato 32 punti, portando l’Al-Hilal al primo posto in classifica. Un rendimento decisamente positivo per il club più titolato della Saudi Pro League che, tuttavia, non sembra sufficiente a rendere certa la permanenza del tecnico piacentino anche per il futuro.

Futuro di Inzaghi in bilico: la notizia sull’esonero stravolge i piani del club

La notizia che ha spiazzato la Premier League riguarda l’esonero di Ruben Amorim dal Manchester United. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico di allenatore pochi giorni fa. “Con la squadra al sesto posto in classifica, il club ha preso con riluttanza la decisione di cambiare, ritenendo che questo sia il momento migliore per farlo. Questo darà alla squadra la possibilità di chiudere la stagione di Premier nella miglior posizione possibile”, ha scritto la società nel comunicato ufficiale.

Una scelta che ora si intreccia direttamente con il futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è stato infatti inserito nella lista dei possibili sostituti pronti a subentrare sulla panchina dei Red Devils. In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore, il club inglese ha affidato temporaneamente la squadra a Darren Fletcher in vista della sfida contro il Burnley.

Secondo le quote degli ultimi giorni, Inzaghi figurerebbe tra i candidati con una quota di 25/1, segnale di come il suo nome venga preso in considerazione, seppur senza rappresentare la prima scelta. Nonostante l’inserimento nella lista dei possibili sostituti, appare comunque difficile che Inzaghi possa lasciare l’Al-Hilal a stagione in corso e, soprattutto, che possa approdare immediatamente in Premier League. Tuttavia, dalla prossima estate gli scenari potrebbero cambiare.

Oltre a Inzaghi, la dirigenza dello United sta valutando anche altri profili, tra cui Enzo Maresca, reduce dalla recente conclusione della sua esperienza al Chelsea. La situazione sulla panchina del Manchester United resta dunque ancora incerta e nei prossimi giorni sarà necessario trovare una soluzione definitiva.

Al momento, Simone Inzaghi resta saldo sulla panchina saudita e la sua permanenza all’Al-Hilal non viene ufficialmente messa in discussione, ma le voci sul suo futuro continuano ad alimentare il dibattito.