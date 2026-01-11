E’ rottura con il Liverpool, Spalletti se la ride: benvenuto Chiesa

Il possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus sta facendo discutere tutta Italia, ma anche in Inghilterra ne parlano moltissimo.

Federico Chiesa è un calciatore eccezionale, che nel corso della sua carriera ha dimostrato tra club e Nazionale Italiana di poter fare davvero la differenza in mezzo al campo.

Fino, almeno, all’infortunio grave che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per lungo tempo. Quando è tornato, purtroppo, non è più riuscito a fare ciò che faceva prima e come lo faceva prima. In particolare al Liverpool, club nel quale milita attualmente, l’ala d’attacco ex Juventus ha avuto davvero poche possiiblità di esprimersi ai più alti livelli del calcio inglese e internazionale.

E così, proprio per questo, nel corso della sessione invernale di calciomercato 2026, potrebbe verosimilmente decidere di trasferirsi nuovamente alla Juventus. Un clamoroso potenziale ritorno che colpisce tifosi e addetti ai lavori italiani, ma evidentemente anche britannici.

Chiesa alla Juventus, al Liverpool non la prendono bene: i dettagli

Federico Chiesa potrebbe incredibilmente tornare alla Juventus a gennaio. Una possibile trattativa che ha fatto discutere in Italia e non solo, specialmente perché l’ala d’attacco ex Fiorentina ha un legame speciale con i tifosi del LIverpool. Che infatti, nelle ultime ore, hanno bersagliato di critiche e polemiche il club che sostengono verso la potenziale decisione di lasciare andare il calciatore altrove.

Anche perché, e questo c’è da dirlo, in molti supporters della squadra non sono propriamente convinti che Chiesa abbia ottenuto le chanche che avrebbe meritato di ricevere da parte dell’allenatore del Liverpool fin dal primo giorno in cui è sbarcato in Inghilterra. Uno dei commenti più provocatori e critici dei fan dei Reds è il seguente, apparso sul social X: “Spero sinceramente che Federico Chiesa lasci il Liverpool durante la sessione di calciomercato di gennaio, vada alla Juventus o chi per essa, giochi tutte le partite e faccia parte della squadra italiana per la coppa del mondo. Merita molto di più del terribile Arne Slot come suo manager”.

Questa frase rimbomba in decine di commenti e post riguardo al potenziale trasferimento di Chiesa alla Juventus. Il rapporto con il tecnico del Liverpool, sempre più conflittuale nonostante la Premier League dominata l’anno scorso, potrebbe presto trascinare il giocatore italiano lontano dalla Gran Bretagna. Dopotutto, come detto, le chance concesse da Arne Slot si contano veramente sulle dita di una mano in oltre un anno di convivenza.