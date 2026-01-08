E’ il primo a partire, alla Juve fanno festa: vola in Premier League

Dalla Juventus alla Premier League: l’ormai ex bianconero volta pagina e approda in Inghilterra. La dirigenza può solo gioire

Archiviato l’impegno di campionato, in cui la Juventus ha vinto di misura contro il Sassuolo per 3-0 in trasferta, la squadra guidata da Luciano Spalletti è comunque sempre pronta a lavorare sul fronte del mercato, uno dei temi più caldi del momento.

Ed è proprio sul mercato che si sta avvicinando un’uscita su cui i bianconeri sono pronti a festeggiare: l’approdo in Premier League cambierebbe definitivamente i piani della Juventus, che potrebbe finalmente risparmiare sul pesante ingaggio dell’ormai ex bianconero.

Juventus, vicina la partenza in Premier League

A lasciare l’Italia è Thiago Motta che, dopo mesi di attesa, sembra ormai vicino ad approdare in una nuova squadra. L’ex calciatore italo-brasiliano era stato scelto per ereditare la panchina di Massimiliano Allegri dopo l’esonero di quest’ultimo. Nella stagione 2024/25 aveva ricoperto il ruolo di allenatore della Juventus prima di essere esonerato definitivamente a fine marzo 2025.

Quell’esonero è costato caro, soprattutto alle casse bianconere. In questi mesi, infatti, in cui Thiago Motta è rimasto senza squadra, la Juventus ha continuato a pagare l’ingaggio dell’ex allenatore. A questo si sono aggiunti anche gli effetti dell’ennesimo esonero, sempre in casa Juve, quello di Igor Tudor in questa stagione, a cui è subentrato Luciano Spalletti: due esoneri pesantissimi che hanno inciso in maniera significativa sui costi e sulla sostenibilità finanziaria del club.

Tuttavia, il futuro di Thiago Motta potrebbe prendere una piega inaspettata. L’allenatore sembra infatti vicino a un approdo in Premier League. I risultati negativi ottenuti alla Juventus, che lo hanno portato al definitivo esonero, hanno pesato sul suo percorso, tanto che da quel momento non ha più trovato una nuova squadra, restando in attesa di un progetto convincente che gli permettesse di voltare pagina. Attualmente, Motta è ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Radio, il nome di Thiago Motta è stato accostato al West Ham. Il club inglese si trova al momento in piena zona retrocessione e ha la necessità di raccogliere punti per centrare la salvezza. Questa situazione ha portato la dirigenza a fare valutazioni approfondite sulla posizione dell’attuale tecnico Nuno Espírito Santo, che appare fortemente in bilico.

Proprio in questo scenario potrebbe inserirsi Thiago Motta. Secondo Radio Radio, il tecnico italo-brasiliano sarebbe in pole per la sostituzione, anche se prima dovrà risolvere il proprio contratto con la Juventus. Solo a quel punto potrà essere libero di firmare con un nuovo club. Una possibilità concreta per Motta, alla ricerca di un nuovo progetto che possa fargli dimenticare la difficile esperienza alla Juventus.