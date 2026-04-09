Donnarumma a Sky Sport: “Fa molto male, ma bisogna reagire. L’Italia tornerà grande”

Il portiere e capitano della Nazionale rompe il silenzio dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Nell’intervista esclusiva con Peppe Di Stefano anche le parole sulle polemiche sui premi e sul rapporto con Buffon, Gattuso e il presidente
Il silenzio era durato abbastanza. Gianluigi Donnarumma ha scelto Sky Sport e il microfono di Peppe Di Stefano per tornare a parlare pubblicamente della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, in quella che è la sua prima intervista esclusiva dopo l’eliminazione degli azzurri.
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“Nei primi giorni ho faticato a metabolizzare”
Il capitano della Nazionale non nasconde il peso di quanto accaduto: “Sono stati due giorni molto duri e faticosi, come del resto per tutti gli italiani che tenevano tanto ad andare al Mondiale. Purtroppo non ci siamo riusciti, bisogna accettarlo e andare avanti. Fa davvero molto male.” Donnarumma ammette le difficoltà dei giorni successivi all’eliminazione, ma guarda subito avanti: “La verità è che bisogna ripartire e reagire. Ci sono quattro anni per un altro Mondiale, ma nel mezzo ci sono competizioni importanti come l’Europeo e la Nations League. Prima di ripensare al Mondiale, bisogna concentrarsi su questi tornei e ripartire subito forte.”
Sulle polemiche per i premi: “Non ho mai chiesto un euro”
Donnarumma affronta senza giri di parole anche le accuse legate ai compensi dopo l’eliminazione: “Sono rimasto ferito dai commenti e dalle parole che sono uscite, perché da capitano non sono mai andato a chiedere un euro alla Nazionale.” Il portiere chiarisce la natura dei bonus federali: “Quello che fa la Nazionale, come sempre in tutte le competizioni, è un regalo ai giocatori quando si qualificano per un torneo. Nessuno ha chiesto nulla alla Federazione: il nostro regalo sarebbe stato andare al Mondiale, ma purtroppo non è successo.”
Il rapporto con Buffon, Gattuso e il presidente
Parole di affetto e gratitudine anche per lo staff azzurro: “Ho un rapporto stupendo con Gigi, con il mister e con il presidente, e mi dispiace soprattutto per loro.” Il capitano si carica parte della responsabilità dell’eliminazione, ma non rinnega il lavoro fatto in questi anni: “Ringrazio il mister e il presidente, Gigi, perché ci hanno dato una mano importante. In questi anni, oltre alle delusioni abbiamo fatto anche cose importanti: dalla vittoria dell’Europeo al record di vittorie consecutive. Non è tutto da buttare. Ora è dura, ma bisogna reagire e andare avanti con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà forte, tornerà grande.”