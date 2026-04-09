Donnarumma a Sky Sport: “Fa molto male, ma bisogna reagire. L’Italia tornerà grande”

Parole di affetto e gratitudine anche per lo staff azzurro: “Ho un rapporto stupendo con Gigi, con il mister e con il presidente, e mi dispiace soprattutto per loro.” Il capitano si carica parte della responsabilità dell’eliminazione, ma non rinnega il lavoro fatto in questi anni: “Ringrazio il mister e il presidente, Gigi, perché ci hanno dato una mano importante. In questi anni, oltre alle delusioni abbiamo fatto anche cose importanti: dalla vittoria dell’Europeo al record di vittorie consecutive. Non è tutto da buttare. Ora è dura, ma bisogna reagire e andare avanti con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà forte, tornerà grande.”