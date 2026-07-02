Di Canio Premier Special, su Sky l’ultimo episodio: “Una stagione da ricordare”

“Cuore, passione e dramma” chiude la stagione del format di Paolo Di Canio: appuntamento venerdì 3 luglio su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con il racconto di un’annata intensa tra Premier League ed Europa.

Arriva su Sky e in streaming su NOW l’ultimo episodio stagionale di Di Canio Premier Special. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Una stagione da ricordare – Cuore, passione e dramma”, sarà in onda da venerdì 3 luglio alle 20 e alle 00.15 su Sky Sport Calcio, con disponibilità anche on demand.

Paolo Di Canio riavvolge il nastro di una stagione ricca di storie, protagonisti e svolte, in un viaggio tra Premier League e competizioni europee. Al centro del racconto c’è il ritorno al successo dell’Arsenal in campionato, ventidue anni dopo l’ultimo trionfo, insieme al percorso che ha portato i Gunners fino alla finale di Champions League.

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Il racconto della stagione tra Premier ed Europa

La puntata ripercorre un’annata complessa per diverse squadre inglesi impegnate nella massima competizione continentale. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United e Tottenham sono uscite prematuramente dalla Champions League e, anche in campo nazionale, hanno reso al di sotto delle aspettative.

Scenario diverso per Aston Villa e Crystal Palace, protagoniste di successi in Europa League e Conference League.

Guardiola, Salah e le storie di una stagione intensa

Nel racconto trova spazio anche l’addio di Pep Guardiola. Il suo Manchester City, dopo aver scavalcato l’Arsenal ad aprile e averlo battuto anche nella finale di Coppa di Lega, non è riuscito a conquistare la Premier League, ma ha completato la doppietta di coppe nazionali. Per l’allenatore catalano il bilancio si chiude così con venti trofei vinti.

Altro addio importante è quello di Mohamed Salah, arrivato al termine di una stagione deludente per il Liverpool, mai davvero capace di trovare il giusto equilibrio offensivo.

Tottenham e West Ham, la lotta salvezza e la retrocessione degli Hammers

Di Canio si concentra anche sulle dinamiche che rendono ogni stagione diversa dalla precedente, fino a portare due club ricchi e conosciuti come Tottenham e West Ham a lottare per la salvezza.

La squadra di Roberto De Zerbi è riuscita a centrare l’obiettivo in extremis, mentre gli Hammers dovranno ripartire dalla seconda serie dopo quattordici stagioni consecutive in Premier League.

Quando vedere Di Canio Premier Special su Sky e NOW

Di Canio Premier Special: “Una stagione da ricordare – Cuore, passione e dramma” sarà disponibile su Sky, in streaming su NOW e on demand.

VENERDÌ 3 LUGLIO

Sky Sport Calcio

Alle 20 e alle 00.15

Sky Sport Uno

Alle 23.30

SABATO 4 LUGLIO

Sky Sport Uno

Alle 14.30 e alle 18.30

Sky Sport Calcio

Alle 13.30 e alle 23

Sky Sport Max

Alle 11.10 e alle 19.40

DOMENICA 5 LUGLIO

Sky Sport Uno

Alle 14, alle 20.15 e alle 23

Sky Sport Calcio

Alle 17.45

Il trailer

Il trailer è disponibile al seguente link:

https://app.mediasilo.com/review/6a3bd326dee33b65ca422447/bfedfa0a-ebd6-4055-beb2-da10e32152cc